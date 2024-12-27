Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Експерти припускають, що один і той же тип російської ракети "земля – повітря" міг бути використаний в обох випадках з різницею в десять років.

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У чому схожість двох авіакатастроф

Французький авіаційний експерт заявив, що катастрофа в Казахстані "нагадувала" катастрофу літака Малайзійських авіаліній, який десять років тому збили на сходом України, що призвело до загибелі 298 осіб.

Літак Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines прямував з Баку до Грозного, коли він відхилився з маршруту і розбився під час спроби приземлитися в Актау. В результаті аварії загинули 38 людей, 29 вижили.

На відео моменту аварії можна побачити, як літак різко знижувався, а потім врізався в землю та вибухнув. На інших кадрах видно, як частина фюзеляжу відірвалася від крил, а корпус літака був пошкоджений осколками. Азербайджанське видання AnewsZ також писало про те, що причиною авіакатастрофи стала ракета класу "земля – повітря", випущена російською системою ППО "Панцир-С" над Грозним.

Якщо інформація підтвердиться, це буде другий комерційний літак, збитий Росією або підтримуваними Росією силами за останнє десятиліття,

– зауважили в The Telegraph.

Урядові джерела повідомили місцевим ЗМІ, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на запити пілотів, і йому було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Актау.

Зазначається, що в день катастрофи російські системи ППО активно застосовувались для захисту від безпілотників. За словами Метью Борі з Osprey Flight Solutions, обидві авіакатастрофи – і МН17, і Embraer-190 – могли стати результатом помилкової ідентифікації.

Повідомляється, що MH17 був помилково ідентифікований як український військово-транспортний літак, а AZAL-8243 був помилково ідентифікований як український безпілотник військового класу,

– сказав він журналістам.

До слова, раніше "Азербайджанські авіалінії" назвали причину падіння літака в Казахстані. Попередні результати розслідування показали, що літак зазнав зовнішнього фізичного і технічого впливу.