Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Эксперты предполагают, что один и тот же тип российской ракеты "земля – воздух" мог быть использован в обоих случаях с разницей в десять лет.

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В чем сходство двух авиакатастроф

Французский авиационный эксперт заявил, что катастрофа в Казахстане "напоминала" крушение самолета Малайзийских авиалиний, который десять лет назад сбили на востоком Украины, что привело к гибели 298 человек.

Самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines направлялся из Баку в Грозный, когда он отклонился с маршрута и разбился при попытке приземлиться в Актау. В результате аварии погибли 38 человек, 29 выжили.

На видео момента аварии можно увидеть, как самолет резко снижался, а затем врезался в землю и взорвался. На других кадрах видно, как часть фюзеляжа оторвалась от крыльев, а корпус самолета был поврежден осколками. Азербайджанское издание AnewsZ также писало о том, что причиной авиакатастрофы стала ракета класса "земля – воздух", выпущенная российской системой ПВО "Панцирь-С" над Грозным.

Если информация подтвердится, это будет второй коммерческий самолет, сбитый Россией или поддерживаемыми Россией силами за последнее десятилетие,

– отметили в The Telegraph.

Правительственные источники сообщили местным СМИ, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов, и ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау.

Отмечается, что в день катастрофы российские системы ПВО активно применялись для защиты от беспилотников. По словам Мэтью Бори из Osprey Flight Solutions, обе авиакатастрофы – и МН17, и Embraer-190 – могли стать результатом ошибочной идентификации.

Сообщается, что MH17 был ошибочно идентифицирован как украинский военно-транспортный самолет, а AZAL-8243 был ошибочно идентифицирован как украинский беспилотник военного класса,

– сказал он журналистам.

К слову, ранее "Азербайджанские авиалинии" назвали причину падения самолета в Казахстане. Предварительные результаты расследования показали, что самолет подвергся внешнему физическому и техническому воздействию.