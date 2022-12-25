Такое мнение 24 каналу выразил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Ранее сообщалось о том, что цены на нефть резко выросли из-за нового "сюрприза" от России.

Важно Россия может сократить добычу нефти, – Bloomberg

Нефтяные доходы России

Пендзин рассказал, что нефтяные доходы, которые получает Россия – это примерно треть российского бюджета, то есть нефтедоллары очень важны и общий объем является определяющим с точки зрения формирования бюджетных программ России. Подобные вещи поднимались с 2014 года, но беспрецедентно в 6 и 8 пакете санкций впервые были введены ограничения по российской нефти. Первый ввел эмбарго на покупку Европой российской нефти, а второй ввел потолок цен.

Да, 60 долларов за баррель это сейчас выше той цены, которая сегодня сформировалась на российскую нефть. В портах Балтийского моря российскую нефть можно купить за 53 доллара за баррель, а в Новороссийске на Черном море – даже за 49. Однако следует понимать, что это первая попытка европейских стран установить максимальную цену, к тому же поляки вообще предлагали установить 30 – 35. долларов, что было бы действительно серьезным ударом,

– отметил экономист.

Пендзин о том, что объем доходов России уменьшается и как на это повлияла нефть: смотрите видео

Объем доходов России уменьшился

Он продолжил, что сейчас мы уже видим, как объем доходов, получаемых российским бюджетом, уменьшился. Действительно, россияне планируют уменьшить общее произведение нефти, потому что общий объем контрактов, заключаемый Россией по нефти, также уменьшился. Это связано с тем, что российская нефть очень токсична.

"Сейчас очень много стран, очень много переработчиков пытаются отказываться от российской нефти. В мире существует ясное видение, что покупать российскую нефть – это финансировать войну в Украине", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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