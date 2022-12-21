Кто и как покупал российскую нефть

Итак, после решения о будущем эмбарго ЕС за переходный период продолжительностью шесть месяцев (июнь – ноябрь) девять стран ЕС и США импортировали 9,3 миллиона тонн российской сырой нефти.

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76,95% всего объема российской сырой нефти за июнь – ноябрь 2022 года приобрели Греция (4,600,085 тонн, 49,42%) и Италия (2,562,338 тонн, 27,53%).

Стоимость этой нефти оценивается в 5,3 миллиарда долларов за полгода, или около 10,6 миллиарда долларов в год, или 0,9 миллиарда долларов ежемесячно.

Эффект эмбарго

То есть примерно в такую же сумму можно оценить будущие недополученные доходы РФ после введения эмбарго – в случае, если поставляемая нефть с Черного моря в страны ЕС останется непроданной другим покупателям.

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Оценка выполнена на основе следующих составляющих: