Слепая вера в пропаганду
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Слишком сложные вопросы
Поскольку это страна дебилов, ни один абориген не ставит на основе этого перед собой несложные вопросы:
- если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят инфраструктуру Украины, а не США и НАТО?
- Если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят Украину и верят, что украинцы сами примут решение о капитуляции?
- Если украинские власти "марионеточные" в отношении США и НАТО, то почему они хотят, чтобы именно ее "принудили к переговорам"?
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Конечно, дебилы из страны дебилов таких вопросов задавать себе не будут. Это слишком сложно. Дебил должен родиться, не ставить вопросов и быть "вне политики", а затем – умереть "за царя". Что дебилы и продолжают радостно делать и в 21 веке.