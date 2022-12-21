Слепая вера в пропаганду

Одновременно в стране дебилов, которая развернула серию террористических атак на украинскую гражданскую инфраструктуру и возобновляет эти атаки с маниакальной регулярностью, та же пропаганда повторяет тезис, что после этих атак украинцы точно сдадутся и заставят свою власть капитулировать перед их страной дебилов.

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Слишком сложные вопросы

Поскольку это страна дебилов, ни один абориген не ставит на основе этого перед собой несложные вопросы:

если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят инфраструктуру Украины, а не США и НАТО?

Если Украина "оккупирована США и НАТО", то почему они бомбят Украину и верят, что украинцы сами примут решение о капитуляции?

Если украинские власти "марионеточные" в отношении США и НАТО, то почему они хотят, чтобы именно ее "принудили к переговорам"?

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Конечно, дебилы из страны дебилов таких вопросов задавать себе не будут. Это слишком сложно. Дебил должен родиться, не ставить вопросов и быть "вне политики", а затем – умереть "за царя". Что дебилы и продолжают радостно делать и в 21 веке.