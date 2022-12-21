Сліпа віра в пропаганду

Одночасно у країні дебілів, яка розгорнула серію терористичних атак на українську цивільну інфраструктуру і поновлює ці атаки з маніакальною регулярністю, та ж сама пропаганда повторює тезу, що після цих атак українці точно здадуться і примусять свою владу капітулювати перед їхньою країною дебілів.

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Занадто складні питання

Оскільки це країна дебілів, то жоден абориген не ставить на основі цього перед собою нескладні питання:

якщо Україна "окупована США і НАТО", то чого вони бомблять інфраструктру України, а не США і НАТО?

Якщо Україна "окупована США і НАТО", то чому вони бомблять Україну і вірять, що українці самі ухвалять рішення про капітуляцію?

Якщо українська влада "маріонеткова" щодо США і НАТО, то чому вони хочуть, щоб саме її "примусили до переговорів"?

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Звісно, дебіли з країни дебілів таких питань ставити собі не будуть. Це занадто складно. Дебіл має народитися, не ставити питань і бути "поза політикою", і потім – померти "за царя". Що дебіли і продовжують радісно робити і у 21 сторіччі.