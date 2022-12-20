Гострі питання

Наприклад, бункерний фюрерок фактично засуджений світовою спільнотою за розв'язану неспровоковану війну, військові злочини та звірства на території України. Чи дає це право Путіну вступити до ПВК "Вагнер" і потім претендувати на амністію? Адже зони він поки що не нюхав, під шконкою не повзав. Хоча поганяло "Міль" уже має. Загалом питання поки що відкрите. Як і лава підсудних у Гаазі.

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Або ще одне: чи добре, що наші ракетники у Мелітополі ударом "Хаймарсу" обнулили купу командування 58-ю армією агресора? Ні, звичайно, те, що високопоставлених окупантів поменшало – це чудово. Але чи не прийдуть замість них у командування відносно розумні? Бо ці знищені були відверто тупі. Організували штаб у всіх на очах, у дорогому готелі – ресторан, басейн, джакузі. Вони з джакузі нас хотіли перемогти. А тепер їхні останки можна складати у вкрадену пралку – і на батьківщину.

США Україні протиракетний комплекс "Петріот" дають, а Росії далекобійні ракети "Зольфагар" Іран не дає. Це що, Іран більше побоюється США, ніж поважає Путіна? Чи Іран підступно приєднався до тих, хто, як раптово відкрив кремлівський Пєсков, не любить Росію? Краще б путінський прес-пап'є запитав: а хто взагалі здатний любити і поважати нахабну агресивну неосудну недоговороспроможну країну з людоїдським народом і маніячною владою?

Є питання, яке ставить у глухий кут навіть кремлівське православ'я. Безмозкі тамтешні пропагандисти розповсюджують брошури, що Путін – це земне втілення Архистратига Михаїла, такого собі переможного воїна. Але як він може бути Михаїлом, якщо за паспортом він Володимир? Хоча не дуже стратегом він уже став – коли розпочав невмотивовану програшну війну проти України. Чи це означає, що Путін має намір постригтися в ченці і, відповідно, змінити ім'я? Але ж тоді він перестане бути втіленням київського князя Володимира Красного Сонечка? Запитання, запитання, запитання…

Похмуре майбутнє для Росії

Ось ще. Військово-ідіотичні експерти недоімперії довго вигадували, як підтвердити, що все у них "за планом". І вигадали – мовляв, Росія нарешті лягла у свою улюблену позицію – війну на виснаження, в якій їй немає рівних. Тому що Росія велика. Так, динозаври теж були великими, і як воно їм допомогло?

Тепер питання: вони мають намір виграти економічну гонку у найбільших економік світу? Питання номер два: який невичерпний ресурс має Росія, крім агресивного варварства? Яке полягає в тому, що оскаженіла недоімперія хоче знищити весь цивілізований світ, але при цьому хоче користуватися всіма благами цивілізації... Якби варварство можна було перетворити на енергію, то Росія засяяла б яскравіше сонця. Але поки що вони намагаються експортувати своє варварство в Україну. Безуспішно.

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І нарешті, питання питань, пов'язане з тим, що Гіркін викликав на дуель Соловйова. Дуель пропагандистську, зрозуміло, тому дуелянти фехтуватимуть на лайнометах. А питання – не хто переможе, ні. Питання: яке майбутнє може бути в країни, де за громадське визнання борються Гіркін із Соловйовим, які по груди зав'язли у лайні? А, і ще Навальний, який "Крим – не бутерброд, нема чого його туди-сюди перекладати".

І ось це похмуре майбутнє ми недоімперії й забезпечимо. Вже скоро. А поки що реагуємо на повітряні тривоги та економимо електрику — для світлих перетворень після перемоги.