Окупантів не турбує така "ефективність" їхніх атак. Їх влаштовує статистика, за якої до цілі долітають близько 20 відсотків дронів, адже насправді вони роблять розрахунок не на велику кількість влучань. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чого росіяни добиваються атаками дронів

За його словами, Росія користується масованістю таких ударів. До того ж вони запускають "Шахіди" переважно вночі або під ранок. Річ у тім, що у темну пору доби їх дуже важко вести візуально як ціль. Відповідно, зникає можливість знищити БпЛА багатьма існуючими засобами, зокрема зенітними.

Винятком є зенітні установки Gepard, які мають свої радари і можуть знищувати дрони у будь-яку пору доби, що вони й роблять. Але Gepard не вистачає на те, щоб покрити всю територію України, адже росіяни атакують "Шахідами" і південні, і східні, і центральні регіони, включно зі столицею.

Радари, що можуть побачити, уразити та знищити дрони, мають і ЗРК. Тож наші захисники переважно використовують саме їх. Вони вимушені витрачати дорогі ракети, яких і без того не вистачає, аби знешкодити відносно дешеві безпілотники.

Відтак, під час ударів дронами росіяни сподіваються на виснаження українських запасів ракет, а також на викриття точок нашої ППО. При цьому вони отримують ще й тих самих 20 відсотків потраплянь "Шахідів" у ціль.

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Українська сторона, звичайно, знає про такі розрахунки росіян, але сьогодні інших способів боротьби з цими дронами-камікадзе, крім збиття ракетами та створення для них перешкод під час польоту, немає. Тож ворог і надалі використовуватиме "мопеди" саме так, намагаючись отримати їх ще більше і застосувати на повну потужність.

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