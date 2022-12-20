За словами глави ОВА Олексія Кулеби, в регіоні ситуація з постачанням електроенергії залишається критичною. На жаль, більшість абонентів усе ще не мають світла. Високопосадовець підкреслив, що роботи над відновленням тривають.

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Де найскладніша ситуація

Кулеба зазначив, що чергова атака завдала масштабних ушкоджень енергетичній інфраструктурі "Укренерго". Що й стало причиною екстрених вимкнень електрики. Глава ОВА підкреслив, що без світла наразі 80% регіону.

Якщо говорити про ситуацію в області, то найскладніша вона у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах. Мовиться про понад 30 громад, чиї мешканці найбільше потерпають через атаку іранськими дронами.

Важливо! У пріоритеті відновлення подачі електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури. Мовиться про лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. Після цього світло подаватимуть і до побутових споживачів.

Прошу з розумінням ставитися до ситуації. Російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо,

– наголосив він.

Тим часом хороші новини надійшли від Віталія Кличка. Він розповів, що роботу системи водопостачання в столиці відновили. Невдовзі вода дійде до усіх споживачів. Спочатку на нижніх поверхах, а потім і на верхніх.

Що відомо про атаку дронами Київщини