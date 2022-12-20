Російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували столицю безпілотниками: з 20 "шахідів" сили ППО збили 15. Прильотів, на жаль, не вдалось уникнути.

Увага Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом і теплом у Києві

Відключення світла у столиці вимушені

Внаслідок ушкодження об'єктів енергетичної структури в столиці вимушено запровадили більші обмеження, ніж зазвичай. Наразі графіки відключень світла не діють, коли до них зможе повернутись Київ – теж наразі сказати ніхто не береться.

Енергетики роблять усе можливе і неможливе, аби відновити енергозабезпечення якнайшвидше.

Попри тривожну ніч, складність ситуації, та темряву, яка настала ввечері, столиця виглядає спокійно та тихо. Незвично тихо, якщо враховувати, що сьогодні День Миколая.

Блекаут в столиці 19 грудня, незвично тихий Київ / Фото 24 канал, Валентина Поліщук

Фото столиці теплі попри темряву та сірість війни. Втомлені люди, але з надією у серцях йдуть додому, аби завтра почати новий день. День сповнений сподівань та віри у перемогу. Кожен з нас зараз відчуває єдність у цій темряві, у страхах та втомі, у вірі та стараннях робити все, що від нього залежить, аби країна вистояла.

Кияни можуть звертатись до Пунктів незламності

Кияни уже загартовані викликами цією жорстокої війни, відтак пристосувались до відключень світла та можливих проблем із теплом.

На вечір мер столиці Віталій Кличко попередив, що через проблеми зі світлом не працюють у стабільному режимі 10 котелень. Відтак, перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Увага! Наразі понад 430 пунктів обігріву працюють в Києві, жителі та гості столиці, в разі потреби, можуть до них звертатись. Переглянути перелік адрес можна тут.