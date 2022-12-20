Однак через важку ситуацію екстрено вимикатимуть світло щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині. Які графіки діятимуть на території всієї України, читайте у тексті 24 каналу.

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Які графіки діють на Київщині

У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла,

– повідомили в Київських електромережах.

Там також попередили, що не діють графіки стабілізаційних відключень.

Як вимикатимуть світло на Дніпропетровщині

"20 грудня на Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії", – заявили в Дніпровських електромережах.

За даними ДТЕК, це необхідно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій. У компанії уточнили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Важливо. Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Людей попросили бути спокійними та терплячими, адже енергетики роблять все, щоб виправити ситуацію.

На Вінниччині вимикатимуть електрику почергово

У Вінницькій області світло вимикатимуть, згідно з графіками погодинних відключень. За даними обленерго діє три черги:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

У Вінницяобленерго закликали людей повідомляти, якщо в них не буде світла в разі невідповідності годин відключень до графіка на понад 4 години. Для цього можна:

написати в особистому кабінеті чи вайбер-боті;

зателефонувати в кол-центр за номером – 0 800 217 217.

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

У Львівські області для стабілізації енергосистеми розробили графік відключень, за яким світло подаватимуть по 4 години двічі на день. Також є 8 годин на добу під час яких світло можуть подавати, а можуть вимикати, залежно від ситуації в енергосистемі.



Коли буде світло в 1 групі



Вимкнення у 2 групі



Які графіки діють в 3 групі

Дізнатись, до якої групи належить ваш будинок можна на сайті Львівобленерго.

На Хмельниччині діють 4 черги

У Хмельницькій області 20 грудня вимикатимуть світло почергово чотирьом чергам:

7:00-11:00 – 1 і 3 черги;

11:00-15:00 – 2 і 4 черги;

15:00-19:00 – 1 і 3 черги;

19:00-23:00 – 2 і 4 черги;

23:00-3:00 – 1 і 3 черги;

3:00-7:00 – 2 і 4 черги.

Дізнатись свою чергу можна за посиланням.

Коли даватимуть світло на Прикарпатті

У Івано-Франківські області ліміт дещо менший від попередньої доби. Зокрема, нічний – 185 мегават, а денний – 257 мегават. Схема вимкнень залишається 4 на 2 – тобто дві години зі світлом, а чотири – без.

Графіки відключення світла на Прикарпатті:

1 черга : не буде світла – з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 09:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 та з 23:00 до 24:00;

: не буде світла – з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 09:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 та з 23:00 до 24:00; буде світло – 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00, з 21:00 до 23:00;

2 черга: не буде світла – з 01:00 до 05:00, з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;

не буде світла – з 01:00 до 05:00, з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00; буде світло – з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;

3 черга : не буде електрики: з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00;

: не буде електрики: з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00; буде електрика: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00.

Щоб зменшити навантаження в пікові години можуть застосувати 4 чергу. Згідно з нею, вимкнуть світло:

в підчерги 4.1 – з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00;

в 4.2 – з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

Зверніть увагу! Дізнатись свою чергу можна на сайті, вказавши ваш особовий рахунок, чи в чаті у вайбері.

Які графіки діятимуть на Волині

На Волині діятимуть графіки стабілізаційних відключень. На сайті Волиньобленерго можна вибрати ваш район, а в таблиці – знайти адресу.

Окрім того, в компанії попередили:

ситуація в енергосистемі динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком, якщо Укренерго буде необхідно збалансувати енергосистему;

відключення можуть відрізнятись від графіка на 10 – 20 хвилин. Причина ймовірних зміщень – технологічний процес перемикання черг службами "Волиньобленерго".

Коли не буде електрики на Запоріжжі

У Запорізькій області 20 грудня діятимуть стабілізаційні відключення. Згідно зі встановленим графіком:

вони почнуться опівночі з 3 групи;

далі вимикатимуть кожну групу почергово на 3 години.

20 грудня можливі введення також аварійних стабілізаційних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії. Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, які необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання,

– заявили в Запоріжжяобленерго.

У області діє три черги відключень:

1 можна переглянути за посиланням;

2 – тут;

3 – в цій таблиці.



Які графіки діють на Запоріжжі / Інфографіка Запоріжжяобленерго

Що буде зі світлом на Одещині

З 20 грудня в Одеській області діють оновлені стабілізаційні графіки відключення світла. Згідно з ними буде 3 категорії:

білий колір – буде електрика;

– буде електрика; сірий колір – світла не буде;

– світла не буде; світло-сірий колір – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись години відключення світла за вашою адресою можна тут.

Які відключення будуть на Рівненщині

У Рівненській області світло вимикатимуть за графіком, розробленим для міста та регіону. Свою адресу можна знайти:

у Рівному – за посиланням;

у області – тут.

На Полтавщині світло даватимуть на 2 години декілька разів на добу

У Полтавській області діятиме графік погодинних відключень. Ба більше, одночасно відключатимуть дві черги – основну та додаткову, яка в дужках. Тобто застосовуватимуть формулу – чотири години світла немає, а 2 – є.



Як вимикатимуть світло на Полтавщині / Інфографіка Полтаваобленерго

Окрім того, ліміт потужності в Полтавській області становить 362 мегавати з опівночі до 7 ранку та 421 мегават – з 7 години до опівночі.

У компанії пояснили, що 2021 року в цей же день максимальна потужність становила 893 мегавати. Тож людей закликали економити світло – не вмикати його у всіх кімнатах, почергово користуватись електроприладами.



Як потрібно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу