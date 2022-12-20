Однако из-за тяжелой ситуации будут экстренно выключать свет по меньшей мере на Киевщине и Днепропетровщине. Какие графики будут действовать на территории всей Украины, читайте в тексте 24 канала.

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Какие графики действуют на Киевщине

В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света,

– сообщили в Киевских электросетях.

Там также предупредили, что не действуют графики стабилизационных отключений.

Как будут выключать свет на Днепропетровщине

"20 декабря на Днепропетровщине происходят экстренные отключения электроэнергии", – заявили в Днепровских электросетях.

По данным ДТЭК, это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий. В компании уточнили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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Людей попросили быть спокойными и терпеливыми, ведь энергетики делают все, чтобы исправить ситуацию.

В Винницкой области будут выключать электричество поочередно

В Винницкой области свет будут выключать согласно графикам почасовых отключений. По данным облэнерго действует три очереди:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

В Винницаоблэнерго призвали людей сообщать, если у них не будет света в случае несоответствия часов отключений к графику более чем на 4 часа. Для этого можно:

написать в личном кабинете или вайбер-боте;

позвонить в колл-центр по номеру – 0 800 217 217.

Какая ситуация со светом во Львовской области

Во Львовской области для стабилизации энергосистемы разработали график отключений, по которому свет будут подавать по 4 часа дважды в день. Также есть 8 часов в сутки, во время которых свет могут подавать, а могут выключать, в зависимости от ситуации в энергосистеме.



Когда будет светло в 1 группе



Выключение во 2 группе



Какие графики действуют в 3 группе

Узнать, к какой группе относится ваш дом можно на сайте Львовоблэнерго.

В Хмельницкой области действуют 4 очереди

В Хмельницкой области 20 декабря будут выключать свет поочередно четырем очередям:

7:00-11:00 – 1 и 3 очереди;

11:00-15:00 – 2 и 4 очереди;

15:00-19:00 – 1 и 3 очереди;

19:00-23:00 – 2 и 4 очереди;

23:00-3:00 – 1 и 3 очереди;

3:00-7:00 – 2 и 4 очереди.

Узнать свою очередь можно за ссылкой.

Когда будут давать свет на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области лимит несколько меньше предыдущих суток. В частности, ночной – 185 мегаватт, а дневной – 257 мегаватт. Схема отключений остается 4 на 2 – то есть два часа со светом, а четыре – без.

Графики отключения света в Прикарпатье:

1 очередь : не будет света – с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 и с 23:00 до 24:00;

: не будет света – с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 и с 23:00 до 24:00; будет свет – 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00;

2 очередь: не будет света – с 01:00 до 05:00, с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00;

не будет света – с 01:00 до 05:00, с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00; будет свет – с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00;

3 очередь : не будет электричества: с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;

: не будет электричества: с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00; будет электричество: с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

Чтобы уменьшить нагрузку в пиковые часы, могут применить 4-ю очередь. Согласно ей, выключат свет:

в подочереди 4.1 – с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00;

в 4.2 – с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не больше 5 часов в этом промежутке.

Обратите внимание! Узнать свою очередь можно на сайте, указав ваш лицевой счет, или в чате в вайбере.

Какие графики будут действовать на Волыни

На Волыни будут действовать графики стабилизационных отключений. На сайте Волыньоблэнерго можно выбрать ваш район, а в таблице – найти адрес.

Кроме того, в компании предупредили:

ситуация в энергосистеме динамична – возможны экстренные отключения вне графика, если в Укрэнерго будет необходимо сбалансировать энергосистему;

отключения могут отличаться от графика на 10 – 20 минут. Причина возможных смещений – технологический процесс переключения очередей службами "Волыньоблэнерго".

Когда не будет электричества в Запорожье

В Запорожской области 20 декабря будут действовать стабилизационные отключения. Согласно установленному графику:

они начнутся в полночь с 3 группы;

затем будут выключать каждую группу поочередно на 3 часа.

20 декабря возможны введение также аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и времени, необходимых для стабилизации уровня энергопотребления,

– заявили в Запорожьеоблэнерго.

В области действует три очереди отключений:

1 можно просмотреть за ссылкой;

2 – здесь;

3 – в этой таблицы.



Какие графики действуют на Запорожье / Инфографика Запорожьеоблэнерго

Что будет со светом в Одесской области

С 20 декабря в Одесской области действуют обновленные стабилизационные графики отключения света. Согласно им будет 3 категории:

белый цвет – будет электричество;

– будет электричество; серый цвет – света не будет;

– света не будет; светло-серый цвет – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Узнать часы отключения света по вашему адресу можно здесь.

Какие отключения будут на Ровенщине

В Ровенской области свет будут выключаться по графику, разработанному для города и региона. Свой адрес можно найти:

в Ровно – за ссылкой;

в области – здесь.

В Полтавской области свет будут давать на 2 часа несколько раз в сутки

В Полтавской области будет действовать график почасовых отключений. Более того, одновременно будут отключать две очереди – основную и дополнительную, которая в скобках. То есть будут применять формулу – четыре часа света нет, а 2 – есть.



Как выключать свет на Полтавщине / Инфографика Полтаваоблэнерго

Кроме того, лимит мощности в Полтавской области составляет 362 мегаватта с полуночи до 7 утра и 421 мегаватт – с 7 часов до полуночи.

В компании объяснили, что в 2021 году в этот же день максимальная мощность составила 893 мегаватта. Так что людей призывали экономить свет – не включать его во всех комнатах, поочередно пользоваться электроприборами.



Как нужно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала