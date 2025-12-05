Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.
Що відомо про ворожу атаку?
Повітряну тривогу для Бориспільського та Броварського районів Київської області оголосили орієнтовно о 15:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів з повітряного простору Чернігівської області.
Ударні безпілотники летіли у напрямку Яготина Київської області. Вже о 15:31 в ОВА повідомили про фіксацію повітряних цілей, і зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють по дронах противника.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– ідеться у повідомленні.
Де було гучно раніше?
- Уночі вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги. Ворожі повітряні цілі летіли у напрямку столиці з північного сходу. Місцева влада про можливі наслідки ворожої атаки не повідомляла.