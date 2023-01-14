Так, наразі Росія не може впоратися з продажем нафти марки Urals. Водночас газ дає мало, особливо якщо направлений до Китаю. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін.

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Дефіцит в Росії зростатиме зі страшною силою

Доходи країни-агресорки дуже зменшилися. До того ж цінове та кількісне обмеження на продаж нафтопродуктів буде великим ударом для Росії. Адже нафтопродукти є великою статтею у російському бюджеті.

Отже, єдине, що в такому випадку має робити нормальне керівництво країни – це скорочувати бюджет. А це означає щонайменше припинити війну, але Владімір Путін цього не робитиме.

Оскільки ми розуміємо, що Путін не зупинятиме війну, а на населення йому начхати, то дефіцит зростатиме зі страшною силою,

– зауважив російський опозиціонер.

На його думку, Кремль навряд змінить свою монетарну політику, а саме – не відпустить рубль до його ринкової вартості. У такому разі населенню Росію не буде чим платити за товари та послуги – росіяни опиняться на межі злиднів.

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"Ситуація тримається лише на звичці росіян жити в злиднях"

Утім, у Путіна є певний запас часу, щоб тримати населення на межі бідності. Невзлін зауважив, що мовиться про близько 1 рік, якщо російський диктатор не програє раніше.

Але йому доведеться постійно збільшувати витрати на військові цілі,

– сказав російський опозиціонер.

З огляду на те, як російські окупанти ведуть бойові дії у Бахмуті та Соледарі, то в певний момент вони зіштовхнуться з нестачею навіть патронів. Адже просто не встигатимуть їх виробляти за такої витрати. Не говорячи вже про ракети та інше.

"Економічний колапс (в Росії – 24 Канал) вже вирішений і тримається це лише на звичці росіян у провінції жити у злиднях і все одно любити сакральну кремлівську владу", – підсумував російський опозиціонер.

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