Так, наразі Росія не може впоратися з продажем нафти марки Urals. Водночас газ дає мало, особливо якщо направлений до Китаю. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін.
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Дефіцит в Росії зростатиме зі страшною силою
Доходи країни-агресорки дуже зменшилися. До того ж цінове та кількісне обмеження на продаж нафтопродуктів буде великим ударом для Росії. Адже нафтопродукти є великою статтею у російському бюджеті.
Отже, єдине, що в такому випадку має робити нормальне керівництво країни – це скорочувати бюджет. А це означає щонайменше припинити війну, але Владімір Путін цього не робитиме.
Оскільки ми розуміємо, що Путін не зупинятиме війну, а на населення йому начхати, то дефіцит зростатиме зі страшною силою,
– зауважив російський опозиціонер.
На його думку, Кремль навряд змінить свою монетарну політику, а саме – не відпустить рубль до його ринкової вартості. У такому разі населенню Росію не буде чим платити за товари та послуги – росіяни опиняться на межі злиднів.
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"Ситуація тримається лише на звичці росіян жити в злиднях"
Утім, у Путіна є певний запас часу, щоб тримати населення на межі бідності. Невзлін зауважив, що мовиться про близько 1 рік, якщо російський диктатор не програє раніше.
Але йому доведеться постійно збільшувати витрати на військові цілі,
– сказав російський опозиціонер.
З огляду на те, як російські окупанти ведуть бойові дії у Бахмуті та Соледарі, то в певний момент вони зіштовхнуться з нестачею навіть патронів. Адже просто не встигатимуть їх виробляти за такої витрати. Не говорячи вже про ракети та інше.
"Економічний колапс (в Росії – 24 Канал) вже вирішений і тримається це лише на звичці росіян у провінції жити у злиднях і все одно любити сакральну кремлівську владу", – підсумував російський опозиціонер.
Санкції на російські нафтопродукти
- З 5 грудня 2022 року діє ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія. Такі санкції забороняють європейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн.
- Захід готує нові обмеження на експорт російських нафтопродуктів. Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: на дорожчі, як-от дизельне пальне та дешевші – на кшталт мазуту.
- Передбачається, нові санкційні обмеження матимуть серйозніші економічні наслідки, оскільки вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів.