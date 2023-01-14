Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. А еще Евросоюз в 10-м пакете санкций может ограничить ядерный сектор России.
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Нефтяное эмбарго ударило по России в декабре
Омельченко отметил, что нефтяное эмбарго больно ударило по России именно в декабре. Если к декабрю бюджет России был профицитным, то в декабре дефицит бюджета России достиг 4 триллионов рублей.
То есть только за один декабрь ситуация резко изменилась в экономической парадигме России,
– заметил директор энергетических программ Центра Разумкова.
Омельченко о том, как сильно нефтяные санкции ударили по России: смотрите видео
Влияние санкционной политики по нефти
Это именно влияние санкционной политики в отношении нефти. Санкции были введены 5 декабря. В тот же день было введено эмбарго в странах большой семерки, Евросоюзе и Австралии. Уже мы видим наглядные результаты, демонстрирующие очень действенную работу этого санкционного режима,
"Он продолжил, что, безусловно, в 2023 году, после введения санкций с 5 февраля на российские нефтепродукты, ситуация с российским бюджетом усложнится радикально", — подчеркнул Омельченко.
Проблемы российской экономики: последние новости
- В России увеличили выплаты беднейшей части населения. Кроме того, российские военные также получат единовременную выплату, но несмотря ни на что, это не спасет российский народ от общего обнищания и падения доходов.
- США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнера" по всему миру. Госдеп с беспокойством следит за тем, как компания Пригожина стремится вербовать наемников из Сербии.
- Благодаря тому, что Россия не первый месяц заваливает позиции наших подразделений труппами своих военных, у украинских защитников была не одна возможность затрофеить снаряжение врага, а у аналитиков – проанализировать его. Если говорить коротко, то такое оснащение лишь ярче демонстрирует отношение России к своим военным как к пушечному мясу.