Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. А ще Євросоюз у 10 пакеті санкцій може обмежити ядерний сектор Росії.

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Нафтове ембарго вдарило по Росії у грудні

Омельченко зазначив, що нафтове ембарго боляче вдарило по Росії саме у грудні. Якщо до грудня бюджет Росії був профіцитним, то у грудні дефіцит бюджету Росії досяг 4 трильйонів рублів.

Тобто, тільки за один грудень ситуація різко змінилась в економічній парадигмі Росії,

– зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Омельченко про те, наскільки сильно нафтові санкції вдарили по Росії: дивіться відео

Вплив санкційної політики щодо нафти

Це саме вплив санкційної політики щодо нафти. Санкції були запроваджені 5 грудня. У той же день було запроваджене ембарго країнами великої сімки, Євросоюзом й Австралією. Уже ми бачимо наочні результати, які демонструють дуже дієву роботу цього санкційного режиму,

"Він продовжив, що безумовно у 2023 році, після введення санкцій з 5 лютого на російські нафтопродукти, ситуація з російським бюджетом ускладниться радикально", – наголосив Омельченко.

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