Про це повідомив радник Державного департаменту США Дерек Чолле. Свої побоювання він висловив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.

Дивіться також Соловйов заговорив про захист "братського народу" сербів

"Ми бачили, що група "Вагнера" прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна допускати", – сказав він.

Я не знаю, чи є занепокоєння (у Сербії – 24 Канал), ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де "Вагнер" активний, щоб покласти край їхній діяльності,

– додав він.

Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії.

"Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – пояснив він.

США вже висловлювали стурбованість

Зауважимо, що у Пригожина хизувалися своєю присутністю в Сербії, яка так і не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України. Місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр "Орли". В організації планують інформаційно протистояти "російським лібералам", які проживають у Сербії та "займаються антиросійською діяльністю".

Як пишуть західні ЗМІ, ПВК у Сербії видає зростаюча напруженість на кордоні із Косово. Раніше уряд США вже висловлював стурбованість тим, наскільки вагнерівці втручаються у внутрішню політику суверенних країн, порушують права людей та грабує їх мінеральні багатства.