Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Швечла заявив, що це нагнітання Сербією пов'язане з Росією. Про це він сказав 27 грудня, тобто після того, як Сербія привела свою армію у бойову готовність та приготувала гаубиці.

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Що заявили у Косово про Сербію

Саме Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад, щоби виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, що проживають у Косово,

– заявив міністр.

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков не забарився та заявив, що Москва підтримує Сербію в її діях щодо ситуації в Косово.

Натомість у Сербії ці звинувачення відкидають, пояснюючи, що країна хоче захистити свою меншість у Косово. Зокрема, їхній президент Вучич заявив, що Белград: "...Продовжить боротьбу за мир і шукатиме компромісні рішення".

Зверніть увагу! В Косово живуть серби та албанці, рішення про проголошення незалежності від Сербії частково визнана держава ухвалила у 2008 році. Країна не входить до НАТО, проте там є контингент миротворців Альянсу. За даними KFOR, він налічує орієнтовно 4 тисячі військових.

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