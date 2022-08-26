У Косово попередили, що край ескалації можуть покласти миротворці НАТО

Відповідну заяву зробив прем'єр Косова Альбін Куті, який наголосив, що його країна не відкладатиме рішення, яке наприкінці липня призвело до загострення на кордоні із Сербією.

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Глава уряду Косова попередив, що в разі повторної ескалації в ситуацію втрутиться поліція та 3800 миротворців НАТО. Він підкреслив, що 1 вересня, коли мають набути чинності нові правила, "буде спокійним, звичайним днем".

Косово та Сербія не змогли досягти компромісу

17 серпня президент Сербії Александар Вучич та Альбін Курті зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити суперечку щодо номерних знаків. Та чиновники так і не змогли досягти компромісу. Вони домовилися продовжити пошуки компромісу до 1 вересня.

Тоді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс збільшить свої миротворчі сили в Косово, якщо виникне ескалація з Сербією. Також Столтенберг нагадав, що НАТО вже збільшило присутність на півночі.

Напруга між Сербією та Косово зберігається тривалий час. Белград не визнає Косово та вважає своєю територією. Протести наприкінці липня почалися через те, що Косово вкотре вирішило зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними.

Сербськими документами та номерними знаками воліють користуватися на півночі Косова – території, яка населене етнічними сербами. Через рішення Косова у Сербії привели армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

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