Конфлікт між Сербією та Косово може перерости у нову війну на Балканському півострові. Редакція 24 каналу зібрала все, що відомо про нову загрозу.

Нагадаємо На кордоні Сербії та Косово неспокійно: лунають сирени і чутно звуки пострілів

Історичне підґрунтя конфлікту

Після завершення Другої світової війни Косово увійшло як автономія у склад Югославії, а опісля стало частиною Сербії. У 1974 році автономію краю було розширено. Попри те, що регіон є був територією Сербії, більшість його населення становили та становлять албанці.

Численні етнічні конфлікти, зокрема після розпаду Югославії, призвели до початку громадянської війни у 1996 році. Жорстока війна, яка у 1999 році набула ознак етнічних чисток стала причиною втручання НАТО у конфлікт. Щоправда, союзники не отримали формального дозволу на втручання від Радбезу ООН.

Понад 2 місяці тривала військова операція сил Альянсу в Сербії, яку більше знають як "бомбардування Белграда". Наслідком операції стало виведення сербських військ з територію Косова і перехід останнього під контроль НАТО, а згодом ООН.

У 2008 році Косово проголосило про свою незалежність від Сербії. Понад 100 країн визнали її. Країна є потенційним кандидатом на членство в Європейському Союзі. Однак Сербія не визнає незалежності Косова та вважає його своєю територією.

Варто зазначити, що серед тих країн, які не визнали Косово, є й Україна, однак з 2020 року визнає паспорти цієї країни.

Причини нового загострення

Сербія не визнає незалежності Косова й відповідно не визнає її офіційних документів. Тому вдала частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Відповідно до ухваленого Приштиною рішення, з 1 серпня на території Косова не діятимуть сербські документи та автомобільні знаки.

Таке рішення викликало критику з боку Белграда та звинувачення в бік Приштини. 30 липня глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Косово нібито готує "справжнє пекло" протягом наступних днів.

Уже наступного дня представник правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович в дусі російської пропаганди заявив про "денацифікацію" Косова. Ця заява розбурхала мережу.

Загострення на кордоні

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Звуки сирен лунали у сербському місті Новий Пазар.

Водночас у місті Митровіца в Косово на вулиці вийшли серби, які проживають на території країни. Їх у відсотковому співвідношенні в складі населення не так вже й багато, однак у прикордонних з Сербією районах в деяких провінціях вони становлять більшість. Причиною для протесту стало рішення про невизнання сербських документів та автомобільних знаків.

Сирени пролунали у Сербії: дивіться відео

За даними ЗМІ, перестрілки почалися уздовж всього кордону і є перші поранені, однак інформація станом на 21:45 не підтверджена офіційно. Армія Сербії приведена у бойову готовність – там стягують війська до кордону.