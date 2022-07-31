Конфликт между Сербией и Косово может перерасти в новую войну на Балканском полуострове. Редакция канала 24 собрала все, что известно о новой угрозе.

Напомним На границе Сербии и Косово неспокойно: раздаются сирены и слышны звуки выстрелов

Историческая основа конфликта

После завершения Второй мировой войны Косово вошло как автономия в состав Югославии, а затем стало частью Сербии. В 1974 году автономия края была расширена. Несмотря на то, что регион был территорией Сербии, большинство населения составляли и составляют албанцы.

Многочисленные этнические конфликты, в частности, после распада Югославии, привели к началу гражданской войны в 1996 году. Жестокая война, которая в 1999 году приобрела признаки этнических чисток, стала причиной вмешательства НАТО в конфликт. Правда, союзники не получили формального разрешения на вмешательство от Совбеза ООН.

Более двух месяцев длилась военная операция сил Альянса в Сербии, которую больше знают как "бомбардировка Белграда". Следствием операции стало выведение сербских войск на территорию Косово и переход последнего под контроль НАТО, а затем ООН.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран признали его. Страна является потенциальным кандидатом на членство в Европейском Союзе. Однако Сербия не признает независимость Косово и считает его своей территорией.

Стоит отметить, что среди стран, не признавших Косово, есть и Украина, однако с 2020 года признает паспорта этой страны.

Причины нового обострения

Сербия не признает независимость Косово и соответственно не признает ее официальные документы. Поэтому удачная частично признанная страна в июне 2022 года объявили о таком же шаге. Согласно принятому Приштиной решению, с 1 августа на территории Косово не будут действовать сербские документы и автомобильные знаки.

Такое решение вызвало критику со стороны Белграда и обвинение в сторону Приштины. 30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Косово якобы готовит "настоящий ад" в течение следующих дней.

Уже на следующий день представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович в духе российской пропаганды заявил о денацификации Косово. Это заявление взбудоражило сеть.