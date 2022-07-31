Постріли почали лунати увечері 31 липня. Крім них чути звуки сирен.

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На тлі зростання напруги між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку Белград вважає своєю територією, увечері 31 липня почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени.

Сирени в Косово та звуки пострілів: дивіться відео

У місті Новий Пазар, на кордоні з Косово, також лунають сирени. Сербська сторона почала обладнання барикад для "захисту від спецназу Косово".

Сирени в Новому Пазарі: дивіться відео

Користувачі соцмереж пишуть про стрілянину вздовж всього кордону Сербії та Косово та про поранених серед цивільних, однак на офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо того, що відбувається на кордоні.