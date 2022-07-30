Влада Косово не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією. Про це повідомив глава сербського МЗС Нікола Селакович.

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Президент Вучич зустрінеться з сербами, що живуть у Косово

Ми говоримо про серйозне занепокоєння у зв'язку з тим фактом, що албанська сторона в Косово та Метохії готує буквально "пекло" наступними днями. Президент Вучич сьогодні зустрінеться і розмовлятиме з представниками сербів, нашого народу у Косово та Метохії,

– пояснив Селакович.

Серби на території Косово опиняються у дуже складній ситуації. Ймовірно, що президент Сербії Олександр Вучич виступить зі спеціальним зверненням щодо політичного загострення. Його оприлюднять ввечері 31 липня.

Зверніть увагу! З 1 серпня сербські документи на території Косово вважатимуться недійсними, серби, які в'їжджатимуть в частково визнану країну, отримуватимуть спеціальний тимчасовий документ про перетин кордону.

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Що відомо про загострення ситуації в Косово:

Сербія не визнає документів, які видали в Косово, отож у Приштині пішли на такий самий крок.

Наприкінці червня косовська влада вирішила, що від сербів вимагатимуть тимчасові документи.

Також сербські автомобільні номери вимагатимуть замінити на косовські.

Перереєструвати їх потрібно до кінця вересня 2022 року.

Тим часом Сенат США закликав визнати росію країною-спонсоркою тероризму – у відео: