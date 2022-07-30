Влада Косово не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією. Про це повідомив глава сербського МЗС Нікола Селакович.
Раніше Тут може бути все що завгодно: експерт про те, як балканські країни скидають російське ярмо
Президент Вучич зустрінеться з сербами, що живуть у Косово
Ми говоримо про серйозне занепокоєння у зв'язку з тим фактом, що албанська сторона в Косово та Метохії готує буквально "пекло" наступними днями. Президент Вучич сьогодні зустрінеться і розмовлятиме з представниками сербів, нашого народу у Косово та Метохії,
– пояснив Селакович.
Серби на території Косово опиняються у дуже складній ситуації. Ймовірно, що президент Сербії Олександр Вучич виступить зі спеціальним зверненням щодо політичного загострення. Його оприлюднять ввечері 31 липня.
Читайте також У Косово сподіваються на членство у НАТО та Євросоюзі
Що відомо про загострення ситуації в Косово:
- Сербія не визнає документів, які видали в Косово, отож у Приштині пішли на такий самий крок.
- Наприкінці червня косовська влада вирішила, що від сербів вимагатимуть тимчасові документи.
- Також сербські автомобільні номери вимагатимуть замінити на косовські.
- Перереєструвати їх потрібно до кінця вересня 2022 року.
Тим часом Сенат США закликав визнати росію країною-спонсоркою тероризму – у відео: