Власти Косово не признают с 1 августа документы и автомобильные номера, выданные Сербией. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович.

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Президент Вучич встретится с сербами, живущими в Косово

Мы говорим о серьезной обеспокоенности в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в последующие дни. Президент Вучич сегодня встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии,
– объяснил Селакович.

Сербы на территории Косово оказываются в очень сложной ситуации. Вероятно, что президент Сербии Александр Вучич выступит со специальным обращением по поводу политического обострения. Его обнародуют вечером 31 июля.

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Что известно об обострении ситуации в Косово:

  • Сербия не признает документов, которые выдали в Косово, поэтому в Приштине пошли на такой же шаг.
  • В конце июня косовские власти решили, что от сербов потребуют временные документы.
  • Также сербские автомобильные номера потребуют заменить косовскими.
  • Перерегистрировать их следует до конца сентября 2022 года.

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