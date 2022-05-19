Тепер намір вступити в НАТО анонсував і прем'єр-міністр частково визнаної держави на Балканах Косово Альбін Курті. Про це він заявив під час виступу перед Атлантичною радою, повідомляє 24 канал.

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За словами Курті, Косово схвалює заявки Молдови, України та Грузії, які ті подали на вступ до Європейського союзу.

Також ми сподіваємося, що ЄС прийме заявку Косова на вступ цього року,

– йдеться у його заяві.

Косово – найдемократичніший регіон на Балканах

За словами прем'єра, наразі Косово є єдиною країною Балкан, яка тісно співпрацює із США, підтримує санкції проти Росії та виступає за демократичні цінності.

Сили безпеки Косова були розгорнуті разом з США в Кувейті, що стало нашою першою міжнародною миротворчою місією. Ми також беремо участь у спільних військових навчаннях США Defender Europe 21 за участю 330 військовослужбовців,

– заявив Курті.

Він додав, що постійна співпраця двох країн зміцнює шанси Косова стати членом в НАТО. Крім іншого прем'єр звинуватив Сербію в підтримці Росії та порадив країнам Заходу звернути на це увагу.

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Заявка на вступ до ЄС

12 травня у Косово заявили про бажання стати членом Ради Європи. З відповідною заявою виступили міністерка закордонних справ частково визнаної держави Доніка Гервалла-Шварц. Для набуття членства за таке рішення мають проголосувати не менш як дві третини держав-членів.

У відповідь на заяву МЗС частково визнаного Косова, президент Сербії Александар Вучич заявив про скликання на ранок 13 травня засідання Ради безпеки. Він наголосив, що Белград "зробить усе, щоб показати, що може боротися" зі включенням Косова в РЄ.

Водночас брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк заявив, що Боснія, Україна та Косово перебувають у рівних умовах, щоб отримати статус "потенційного кандидата" на вступ у ЄС. За його даними, Єврокомісія надасть відповідний висновок до середини червня.

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