Це відбулося під час засідання у Європейському суді з прав людини у межах справи "Україна та Нідерланди проти Росії". Виноградов читав промову, що українські докази начебто не можна брати до уваги. При цьому він "визнав" незалежність Косова.

Зауважте У Косово заявили, що Сербія поводиться на Балканах як Росія з Україною

Виноградов намагався пояснити, чому не вважає проблемою роздачу паспортів на Донбасі. Він заявив, що "такі країни, як Косово, також роздають паспорти".

Тим часом російська влада заперечує відокремлення Косово від Сербії.

Косово вислало російських дипломатів

Вйоса Османі – президентка частково визнаної держави Косово – ще у жовтні 2021 року доручила вислати з країни 2 російських дипломатів. Окрім того, їх оголосили персонами нон ґрата.

За словами Османі, ці дипломати загрожують національній безпеці. Загалом діяння Москви політикиня назвала "згубними".

Окрім того, у грудні 2021 персоною нон ґрата оголосили співробітника місії ООН від Росії. Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла.

Зауважте! Україна не визнає Косово. Однак в Україні приймають загальногромадянські паспорти Косово для оформлення віз.