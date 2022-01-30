Это произошло во время заседания в Европейском суде по правам человека в рамках дела "Украина и Нидерланды против России". Виноградов читал речь, что украинские доказательства якобы нельзя учитывать. При этом он "признал" независимость Косово.

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Виноградов объяснил, почему не считает проблемой раздачу паспортов на Донбассе. Он заявил, что "такие страны, как Косово, тоже раздают паспорта".

Тем временем российские власти отрицают отделение Косово от Сербии.

Косово выслало российских дипломатов

Вьоса Османи – президент частично признанного государства Косово – еще в октябре 2021 года поручила выслать из страны 2 российских дипломатов. Кроме того, их объявили персонами нон грата.

По словам Османи, эти дипломаты угрожают национальной безопасности. В целом действия Москвы политик назвала "губительными".

Кроме того, в декабре 2021 года персоной нон грата объявили сотрудника миссии ООН от России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Косово Доника Гервалла.

Примите во внимание! Украина не признает Косово. Однако в Украине принимают общегражданские паспорта Косово для оформления виз.