Альбин Курти объяснил, что в Косово изучили уроки прошлого и проанализировали тактику Белграда. Действия Сербии там считают очевидными.
К теме "У нас не будет выбора": Сербия пригрозила Косово из-за разгона протестующих
"Все более очевидно, что Сербия ведет себя на Западных Балканах как Россия – пытается превратить часть Боснии и Герцеговины в "Беларусь", а Черногорию в "Украину"", – сказал Курти.
Суть в том, что Сербия не считает страны, не являющиеся членами ЕС – то есть Боснию и Герцоговину, Черногорию, Косово и даже Северную Македонию полноценными государствами, а считает и чем-то временным,
– добавил он.
Можно ли урегулировать ситуацию
Альбин Курти заявил, что Сербия должна измениться раз и навсегда. Только тогда у Балкан будет будущее. Премьер-министр отметил, что в отношениях Косово и Сербии необходимо посредничество Евросоюза.
Почему ухудшились отношения Сербии и Косово
Косово требовало в сентябре 2021 года менять сербские номера на косовские, когда автомобили въезжают в страну. Сербов это разозлило и они закрыли 2 пункта пропуска.