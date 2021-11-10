Альбин Курти объяснил, что в Косово изучили уроки прошлого и проанализировали тактику Белграда. Действия Сербии там считают очевидными.

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"Все более очевидно, что Сербия ведет себя на Западных Балканах как Россия – пытается превратить часть Боснии и Герцеговины в "Беларусь", а Черногорию в "Украину"", – сказал Курти.

Суть в том, что Сербия не считает страны, не являющиеся членами ЕС – то есть Боснию и Герцоговину, Черногорию, Косово и даже Северную Македонию полноценными государствами, а считает и чем-то временным,

– добавил он.

Можно ли урегулировать ситуацию

Альбин Курти заявил, что Сербия должна измениться раз и навсегда. Только тогда у Балкан будет будущее. Премьер-министр отметил, что в отношениях Косово и Сербии необходимо посредничество Евросоюза.