Такое заявление президент Сербии Александр Вучич сделал на встрече с представителями косовских сербов на административной линии с Косово. Туда он поехал после недавних столкновений из-за рейдов косоварской полиции.

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"Мы победим"

Александр Вучич пообещал прийти на помощь сербам, если насилие продолжится. Впрочем, отметил, что цена будет высокой, ведь на кону чьи-то жизни.

Что бы ни случилось, Сербия и Белград будут с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора,

– заявил сербский президент.

Вучич пообещал защитить сербов в Косово и добавил: "Мы не только защитим наших детей. Но я сегодня говорю впервые: мы в этой борьбе и победим"

Обратите внимание! 30 сентября Сербия и Косово договорились о деэскалации ситуации. На позиции, где находился спецназ косоваров, зашли силы НАТО. Однако ситуация снова ухудшилась через две недели.

Стрельба в Косово

Протесты начались в городах Косовска-Митровица и Звечан в Косово. Как сообщают местные СМИ, это произошло из-за рейдов полиции Косово аптеками и торговыми точками в поисках контрабандных товаров. Люди из-за этого блокировали несколько улиц. Разгонять их решили пулями.

По меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Между тем премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что полицейская операция завершена.

Как началось напряжение между Косово и Сербией