Так власти Сербии хотят показать, что не позволят больше нападения на себя. Такое заявление сделал министр обороны Небойш Стефанович, посетив военных.

Недавно На границе Косово вспыхнули протесты из-за запрета въезда авто на сербских номерах

"Погром сербского народа не повторится"

Глава Минобороны Сербии указал, что части армии будут находиться в повышенной боевой готовности. Сербия хочет донести до Косово, что "погром сербского народа больше не повторится".

Наша армия не провоцирует, но она готова защищать людей, если случится что-то, угрожающее их жизни. Мне важно видеть, что эти люди в настроении и готовы,

– сказал министр.

Что касается каких-то провокаций, о которых говорят в ЕС, то Стефанович отметил: виноваты в них косовары. О сроках, в ходе которых будет действовать эта повышенная боеготовность, власти Сербии пока ничего не конкретизируют.

Что известно о Республике Косово? Это частично признанное государство на Балканах, чью независимость признали 98 государств-членов ООН. В результате войны 1999 года между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимости Косово. Украина, в отличие от подавляющего большинства европейских стран и мира, не признает государство Косово.

Источник: Википедия

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