На линии разграничения уже расставили бронетехнику и специальную полицию. Правоохранители получили задание снимать все номера, которые принадлежат Сербии.

Читайте также Президент Косово: кто она и сможет ли решить вопиющие проблемы

В связи с этим сотни косовских сербов на машинах в знак протеста заблокировали дороги, ведущие к одному из пограничных пунктов.

Номера нужно менять

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что с понедельника, 20 сентября, сербские номерные знаки необходимо менять на временные.

Мы не спрашивали временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово,

– добавил глава правительства.

Обратите внимание! Сербская полиция в течение многих лет снимает регистрационные номера с автомобилей, зарегистрированных в Косово. Скорее всего, нынешняя инициатива является зеркальным шагом.

Косово запретило въезд на авто с сербскими номерами: смотрите видео