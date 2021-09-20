На лінії розмежування вже розставили бронетехніку та спеціальну поліцію. Правоохоронці отримали завдання знімати усі номери, які належать Сербії.
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У зв'язку з цим сотні косовських сербів на машинах у знак протесту заблокували дороги, які ведуть до одного з прикордонних пунктів.
Номери потрібно змінювати
Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що з понеділка, 20 вересня, сербські номерні знаки необхідно міняти на тимчасові.
Ми не запитували тимчасові номерні знаки, але вони були нав'язані іншою стороною. Поки наші громадяни повинні платити за номери при в'їзді в Сербію, така практика також буде використовуватися при в'їзді в Косово,
– додав глава уряду.
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