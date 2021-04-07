Вйоса Османі – друга жінка на чолі частково визнаної Республіки Косово. Її обрав парламент країни, хоча частина опозиції та вся партія "Сербський список" проігнорували засідання. Хто вона така, як бачить подальші кроки – у цьому матеріалі.

Біографія: хто така Вйоса Османі

Нинішня лідерка Косово народилася 17 травня 1982 року у місті Косовска-Мітровіца. Тоді це був "Соціалістичний автономний край Косово" у складі Югославії. Він довго мав славу нерозвинутого регіону, який жив коштом пільг й дотацій, а також на вигідних довгострокових кредитах. Край мав свою Конституцію, його регіони користувались ширшою автономією.

Читайте ще Загроза Третьої Балканської війни чи новий шанс: чим небезпечна ситуація у Косово

Косово відправляв одну людину до Президії СФРЮ (Соціалістична Федеративна Республіка Югославія – 24) з правом вето. Втім, місцева албанська партноменклатура вимагала надання краю статусу щонайменше федеративної республіки (з майбутнім правом виходу з СФРЮ).

У травні 1981, за рік до народження Вйоси, студенти вийшли на демонстрації, які переросли у заворушення. Вони вимагали незалежності. 12 людей загинуло, 4200 були арештовані.

Ці події ще більше підігріли бажання Приштини вийти зі складу Югославії. Серед очільників у Белграді зростало серйозне занепокоєння ситуацією, бо шістьма містами Косова прокотилися погроми. Врешті-решт, Слободан Милошевич скасував крайову соціалістичну автономію у 1989 році, хоча Югославія вже була за крок від розвалу. Територія повернулася до назви "автономія Косова та Метохії".

А далі були Балканські війни. Ось у такій атмосфері народилася та зростала Вйоса. Обравши юридичний напрямок, вона вступила на відповідний факультет Університету Приштини. Закінчила його з відзнакою та стипендією. Була поміж 5 кращих студентів з усіх спеціальностей.

Османі має академічні та політичні зв'язки у США на найвищому рівні / Колаж Oculus News

Продовжила навчання у США, де стала магістром, а потім і доктором права в Університеті Піттсбурга. Далі почала викладацьку кар'єру у Штатах та вдома (Рочестерський технологічний інститут). В США теж отримувала нагороди за гарне навчання, в тому числі Sheth International Achievment Award "за внесок у галузь прав людини".

Вйоса заміжня, має двох дочок-близнючок. Окрім рідної албанської, розмовляє англійською, турецькою, іспанською та сербською.

Політична кар'єра: як очолити Косово

Паралельно з цим, ба навіть раніше, Вйоса починає працювати в політиці. Вона була в комісії, яка розробляла Конституцію після проголошення незалежності, працювала радницею президента, захищала цю подію в Гаазі (питання про правомірність незалежності; розглядалося у грудні 2009 року). Очолювала кабінет президента Фатіма Сейдіу.

На виборах 2010 року обрана депутаткою від ДЛК (Демократична ліга Косова – 24) до косовського парламенту, відбула три каденції (2010-2017 роки).

У 2016 вступила в конфлікт зі своєю партією, яка висунула на президента країни Хашима Тачі. На пізніших виборах балотувалась вже від "Руху Самовизначення" та отримала 300 тисяч голосів громадян – рекорд для жінки-політика в Косово.

Після трьох каденцій в Асамблеї, Османі на деякий час її очолила / Фото Yahoo News

За цей час очолювала комітет із закордонних справ та інші. А 3 лютого 2020 отримала свою першу велику посаду: спікерки парламенту (переможець Альбін Курті очолив уряд). Стала першою жінкою на цій посаді. Втім, вже через місяць уряд впав через втручання іншої політсили – "Демократичного союзу Косова". Османі рішуче засудила цей крок, за що була усунута від усіх партійних посад нібито за порушення статуту.

Після відставки Хашима Тачі 5 листопада 2020 року з поста президента через висунення звинувачень у злочинах проти людяності, стала виконувати його обов'язки. 11 січня Вйоса Османі розпустила парламент минулої каденції та призначила дострокові вибори на 14 лютого 2021. Перемогу знов здобула партія Курті "Самовизначення".

Актуально Вони грають з нашими мізками: чому в Сербії спалахнули потужні протести

4 квітня депутати 71 голосами "за" (всього в парламенті Косова 120 місць – 24) обрали Османі президенткою Косова. Втім, частина опозиції та вся партія "Сербський список" (представляє сербську меншину, має 10 гарантованих мандатів) проігнорували засідання. Не голосували й представники "Демократичної ліги Косова" Авдулла Хоті, Дрітон Селманай та Агім Веліу. На цей момент Османі 38 років (президентом можна стати з 35).

Доволі скоро Вйоса сама була обрана президенткою Косова / Фото Yahoo Money

Ця посада передбачає, згідно із законом:

представлення країни всередині та назовні;

ратифікацію міжнародних договорів;

законодавчу ініціативу та підпис прийнятих законів;

керівництво Радою з питань громад та армією;

розпуск Асамблеї (парламенту) та оголошення виборів;

видачу указів;

пропонування змін до Конституції.

Президент Косова обирається на 5 років, один раз можна продовжити каденцію. Після Атифете Ях'яги, Вйоса – друга президентка-жінка.

Це непрості часи, перед нами – великі виклики. Інституції нашої країни відображають структуру суспільства, але попереду – багато роботи. Особливо, коли мова йде про пандемію, яка вимагає об'єднання для боротьби,

– сказала Османі після обрання.

Згадала вона і те, що Курті був сам колись політв'язнем, а Васфіє Краснічі та інші жінки були зґвалтовані під час війни у Косово. "Зараз серед нас є ті, хто пережив різанину в Дубраві. Разом ми перетворимо біль на силу, бо Косово знову є прикладом демократії", – підкреслила Вйоса.

Бомбування та страти в Дубраві Вбивства під час війни 19-24 травня 1999. Сили НАТО, "полюючи" на сербську армію поблизу, бомбили в'язницю Дубрава, від чого загинуло від 19 до 23 людей. Це було найбільше місце позбавлення волі в Косово, де використовували тортури та знущання. У відповідь серби вишикували 1000 бранців у дворі та відкрили вогонь снайперами з веж та стін будівлі. Використані були кулемети та ручні гранати. Померло від 79 до 82 осіб, було знайдено 97 могил

Союзники та виклики

Головними союзниками Вйоса вважає США, ЄС, Британію та Албанію. Вона пообіцяла бути президентом для всіх, бо "не так нас багато, щоб розділяти між собою, тож мої двері відкриті для всіх". Що стосується Сербії, то "діалогу не буде, поки Сербія не буде просити пробачення та шкодувати через те, що зробила".

Це цікаво Косово визнало Єрусалим столицею Ізраїлю: відкриє там посольство

У розмові з Balkan.eu у березні, ще в ролі спікерки парламенту, Вйоса Османі сказала, що "Косово бачило найтемнішу сторону людства, коли демократія та свободи були вилучені. Ось чому ми, як громадяни, так дорожимо демократичними цінностями". Далі вона підкреслила, що молода Республіка завжди мала двопартійну підтримку в США.

Президент Байден "був нашим голосом, коли у нас його не було у 1990-х", великим прихильником незалежності та зміцнення державності Косова. Водночас, "занадто довго найгостріші проблеми громадян Косова залишалися осторонь", зізналася Османі. Місцеві лідери ховали це за "діалогом з Сербією".

Справедливість та Сербія Косово потребує справедливості та роботи і політики повинні це забезпечити. Щодо Белграда, то діалог має продовжитись, але прагматично і з повагою до уряду та незалежності Приштини. Але що ще більш важливе, на її думку: щоб уряд Сербії "звільнився від ментальності" Мілошевича та припинило заперечувати злочини.

Косово вважає ЄС одним з найважливіших партнерів / Фото European Western Balkans

Пандемія серйозно зачепила маленьке Косово, яке ще не має належної системи охорони здоров'я. Османі визнала, що сфера потребує додаткових інвестицій для створення "мережі безпеки".

Вірус біля Балкан Болгарія та коронавірус: паралелі з Україною й сумні рекорди

Основна мета – Косово як повноцінна держава, динамічна демократія, вільна від корупції. "Країна, де верховенство закону має справжнє значення", – пояснила Османі. І щоб люди бачили у ній своє майбутнє.