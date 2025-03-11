Соцмережа X, яка належить Ілону Маску, 10 березня працювала геть погано, особливо на мобільних та десктопних версіях. За даними сервісу відстеження роботи сайтів Downdetector, перші проблеми почалися о 5:40 ранку за східноамериканським часом. Пізніше Маск заявив, що причина перебоїв – "масована кібератака" та навіть поспішив звинуватити в цьому Україну.

За даними іншого сервісу відстеження – NetBlocks – проблема зачепила користувачів у різних країнах. Поки X була недоступною, її конкуренти – Bluesky, Threads та Mastodon – були у доступі для користувачів, які шукають альтернативні платформи.

24 Канал зібрав головні факти про "кібератаку" на X Маска.

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Що сталося з X

У понеділок, 10 березня, Ілон Маск заявив, що його соцмережа X зазнала "масованої кібератаки", яка спричинила перебої в роботі платформи протягом дня. Багато користувачів стикалися з тим, що дописи не завантажувалися, а сама соцмережа була недоступною.

Нас атакують щодня, але цього разу було залучено значні ресурси. Ймовірно, за цим стоїть або велика скоординована група, або ціла країна,

– написав Маск.

Згодом Маск звинуватив у кібератаці Україну.

Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує збої в роботі сайтів, перша хвиля скарг на збої розпочалася близько 5:45 ранку і затихла за кілька годин. Однак у середині дня сталася нова хвиля перебоїв, більшість із яких торкнулася мобільного застосунку X.

Користувачі, які намагалися переглянути твіти, бачили повідомлення "Щось пішло не так" і пораду спробувати завантажити сайт ще раз.

Цікаво! Маск не надав жодних доказів своїх слів щодо причетності скоординованого угруповання чи країни до кібератаки. Власне, його заява була відповіддю на допис криптовалютного інфлюенсера, який припустив, що збій X може бути частиною протестів проти бізнесів Маска.

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Що каже Маск про "український слід"

Пізніше у понеділок в інтерв'ю Fox Business Маск знову заявив про кібератаку, припустивши, що її могли здійснити з України.

Ми не впевнені, що саме сталося, але це була масована кібератака, спрямована на виведення X з ладу. IP-адреси походили з регіону України,

– сказав він.

Маск відомий своїми скандальними заявами проти України. Як і в попередні роки повномасштабного вторгнення, коли він закликав Україну до поступок територіями, так і після загострення відносин України із адміністрацією Трампа. Недавно Маск заявив, що український фронт "повністю розвалиться", якщо он вимкне Starlink, а також назвав сенатора-демократа Марка Келлі "зрадником" після того, як той відвідав Україну.

Маск не вперше звинувачує кібератаки в проблемах із X. Коли минулого року його інтерв’ю з Дональдом Трампом транслювалося наживо і майже одразу зазнало технічного збою, він стверджував, що це сталося через "масовану DDoS-атаку". Проте джерело в компанії повідомило The Verge, що жодної атаки не було.

До теми Увесь фронт України завалиться, якщо я відключу Starlink, – Маск

Хто взяв відповідальність за атаку на X

Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Dark Storm Team, яке підтримує Палестину, пише Newsweek. У своєму телеграм-каналі вони заявили, що здійснили DDoS-атаку на X. Це угруповання відоме атаками на країни та організації, які підтримують Ізраїль у його війні в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Що відомо про Dark Storm Team

Dark Storm Team – хакерське угруповання, засноване у 2023 році та відоме своїми кібератаками на великі компанії та урядові сайти. Вони використовують шкідливе програмне забезпечення, відоме як "інфостілери", для викрадення паролів і файлів cookie.



Ці інфостілери розробляються та оновлюються російськими програмістами, а їх поширенням займаються команди "трафферів" через соціальні мережі та інші платформи.

Цікаво, що американські фахівці з кібербезпеки поставили під сумнів версію Маска щодо участі саме "державних" хакерів в атаці.

Ніколас Різ, викладач Центру глобальних справ Нью-Йоркського університету, в коментарі Star Tribune заявив про безсенсовність такої атаки.

Є два типи кібератак: ті, що мають бути дуже помітними, і ті, що мають залишатися прихованими. Найцінніші – це саме приховані атаки. Ця ж була спроєктована так, щоб її виявили. Це майже напевно виключає участь державних структур,

– пояснив експерт.

За його словами, атака могла бути частиною інформаційної кампанії, але її короткочасність не мала значного впливу. Тим часом компанія Orange Cyberdefense заявила, що Dark Storm Team має "високовірогідні" зв'язки з Росією та тісно співпрацює з іншими хакерськими угрупованнями.

Компанія X поки що не прокоментувала ситуацію.

Перебої в роботі X доповнюють низку інших проблем, з якими Маск зіткнувся останніми днями. У п’ятницю один із його космічних кораблів SpaceX вибухнув у повітрі, а уламки впали біля Багамських островів.

Тим часом по всій країні відбуваються акції протесту Tesla takedown проти його автомобільного бізнесу, власники Tesla масово продають свої машини, а акції компанії у понеділок впали до мінімального рівня за останні місяці. Тим часом хаос у держслужбі США через діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Маск, змусив президента Трампа обмежити вплив Маска.