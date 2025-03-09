Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост мільярдера в Х. Йому, мовляв, сумно, що Україна може неминуче програти "багаторічну бійню в патовій ситуації".

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Нова заява Маска про війну

За словами підприємця, кожен, хто справді "піклується, думає й розуміє", хоче, аби "м'ясорубка" нарешті зупинилася.

Я буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Якщо я її вимкну, вся їхня лінія фронту зруйнується,

– написав мільярдер.