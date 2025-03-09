Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост миллиардера в Х. Ему, мол, грустно, что Украина может неизбежно проиграть "многолетнюю бойню в патовой ситуации".

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Новое заявление Маска о войне

По словам предпринимателя, каждый, кто действительно "заботится, думает и понимает", хочет, чтобы "мясорубка" наконец остановилась.

Я буквально вызвал Путина на физический бой один на один за Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии,

– написал миллиардер.