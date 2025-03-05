В XXI веке космос стал не только ареной научных открытий, но и полем стратегического соперничества между мировыми державами. США и Китай ведут интенсивную борьбу за лидерство в исследовании и освоении Луны. Пока Америка планирует высадку астронавтов в рамках программы "Артемида", Пекин готовится сделать собственный шаг в этом направлении.

Однако внутренние вызовы, политическая нестабильность и технические трудности ставят под сомнение способность NASA реализовать свои амбициозные цели. Сможет ли США удержать первенство в космической гонке либо уступят лидерство Китаю или попадут в хаос из-за действий новой администрации?

24 Канал рассмотрел ключевые моменты космической политики США, споры по использованию ракетных технологий, бюрократические преграды в NASA и потенциальные риски изменения политического курса США по освоению космоса.

Гонка с Китаем: о чем говорили в Палате представителей относительно космоса

Второй срок Дональда Трампа на посту президента США сделал турбулентными не только отношения с Украиной и ЕС. Хаос постепенно перекидывается и на космос. Особенно на фоне гонки США с Китаем за освоение Луны и возможных изменений в программе Artemis и внутренней нестабильности в NASA. Об этом шла речь на слушаниях в Палате представителей в среду, 26 февраля, пишет Space.com.

Пока лунный посадочный модуль IM-2 компании Intuitive Machines ожидал старта, подкомитет по космосу и аэронавтике Комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям собрался для обсуждения дальнейших шагов в рамках программы "Артемида" (Artemis) и ее роли в подготовке к полетам на Марс.

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На слушаниях под названием "Шаг за шагом: программа "Артемида" и путь NASA к освоению Луны, Марса и других миров" выступили два ведущих эксперта по космической политике: директор Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона доктор Скотт Пейс и профессор Университета Пердью Дэн Дамбачер. Они подчеркнули важность возвращения США на Луну, поскольку Китай планирует высадку своих астронавтов до 2030 года.

Наши глобальные конкуренты, прежде всего Китай и его союзники, опережают нас в планировании и реализации своих космических амбиций. Это вопрос национальной безопасности и экономической стабильности,

– заявил Дамбачер.

Эксперты согласились, что ключевую роль в программе "Артемида" должна играть ракета Space Launch System (SLS), а не Starship от SpaceX Маска. В то же время их взгляды на степень использования ракеты разошлись. Дамбачер скептически отнесся к возможностям Starship от SpaceX обеспечить пилотируемые миссии на Луну до 2030 года из-за большого количества необходимых запусков. Вместо этого Пейс предложил альтернативный подход.

Пришло время рассмотреть другие варианты доставки людей на Луну. Идеальным вариантом было бы, если бы NASA могло покупать услуги тяжелых ракет-носителей у частных компаний. Пересмотр плана "Артемиды" должен стать приоритетом для нового администратора агентства,

– отметил Дамбачер.

Кроме достижения технологического преимущества, освоение Луны позволит США получить необходимый опыт для будущих миссий на Марс. "Чтобы США сохранили лидерство в космосе, миссии человеческой экспедиции не могут быть одноразовыми. Они должны стать регулярными и постоянными", – подчеркнул Пейс. Дамбачер согласился, что необходимо долговременное присутствие на Луне, которое будет технически, экономически и политически жизнеспособным.

Хаос в NASA и бюрократические преграды

Кроме космической гонки с Китаем, в фокусе слушаний оказалась ситуация внутри NASA. В частности, критику вызвали последние кадровые решения администрации Трампа, которые включали массовое увольнение сотрудников в испытательном периоде, что было остановлено в последний момент. Сотрудники агентства выражали беспокойство относительно непредсказуемости руководства и возможной потери работы.

Хаос, путаница, запугивание и дезорганизация поражают всю правительственную систему, в том числе и NASA. Ежедневно работники агентства волнуются, что их или их коллег могут уволить без объяснения причин,

– заявила конгрессвумен Зои Лофгрен из Калифорнии.

Дамбачер добавил, что эта неопределенность влияет на молодых специалистов: "Я общался со своими бывшими студентами, которые работают в NASA, и они напуганы. Это очень умные люди, которые сомневаются в своем будущем и рассматривают другие карьерные возможности. Это катастрофически, ведь США участвуют в глобальном соревновании за космическое лидерство".

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Отдельно конгрессмены отметили проблемы бюрократии и госзакупок, которые сдерживают сотрудничество NASA с частным сектором и приводят к чрезмерным затратам. Уменьшение регуляторных ограничений и содействие культуре обоснованного риска были предложены как возможные пути решения.

Стоит отметить, что NASA не предоставило своих представителей или официального заявления для слушаний, несмотря на приглашение от Конгресса.

Что не так с "Артемидой" Лунная программа NASA "Артемида" сейчас сталкивается с многочисленными вызовами, которые вызывают сомнения в ее успешной реализации – повторной высадке человека на Луну в ближайшие годы. Среди основных проблем: задержки в разработке ключевых компонентов, технические трудности и организационные препятствия.



Ракета Space Launch System (SLS), которая является центральным элементом программы "Артемида",



Компания SpaceX, которая разрабатывает ракету Starship для посадки астронавтов на Луну, также сталкивается с техническими трудностями. Последний тестовый полет Starship был Лунная программа NASA "Артемида" сейчас сталкивается с многочисленными вызовами, которые вызывают сомнения в ее успешной реализации – повторной высадке человека на Луну в ближайшие годы. Среди основных проблем: задержки в разработке ключевых компонентов, технические трудности и организационные препятствия.Ракета Space Launch System (SLS), которая является центральным элементом программы "Артемида", претерпела многочисленные задержки и перерасход бюджета. Кроме того, космический корабль Orion, предназначенный для перевозки астронавтов, столкнулся с проблемами теплового экрана во время беспилотной миссии в 2022 году. Это привело к переносу следующей пилотируемой миссии с сентября 2025 года на апрель 2026 года, а следующего лунного приземления – по меньшей мере до 2027 года.Компания SpaceX, которая разрабатывает ракету Starship для посадки астронавтов на Луну, также сталкивается с техническими трудностями. Последний тестовый полет Starship был отложен из-за проблем с ускорителем, обнаруженных за 23 минуты до запуска. Предыдущие тесты также сталкивались с трудностями, в частности взрыв во время седьмого испытания.

Триумф Firefly Aerospace, который мог быть украинским

В начале марта в сфере освоения Луны произошло незаурядное событие – первая частная посадка на Луну. Лунный посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно совершил посадку в воскресенье, 2 марта, неподалеку от Монс Латрей, одинокого горного пика в бассейне Моря Кризисов в северо-восточном регионе видимой стороны Луны. Blue Ghost также зафиксировал захватывающее изображение рассвета на Луне, которым компания поделилась на X.



Рассвет на Луне / Фото Firefly Aerospace

После приземления аппарат сразу приступил к работе: активировал научные приборы и сделал первые снимки окружающего ландшафта, включая вид на Землю.

Вставай и сияй! Посадочный модуль Firefly Blue Ghost зафиксировал свой первый восход солнца на Луне, что символизирует начало лунного дня и старт операций в своем новом доме,

– говорится в сообщении компании.

Это событие могло бы быть украинским триумфом науки, ведь до конца 2021 года главным лицом Firefly Aerospace был украинский бизнесмен Максим Поляков. Но накануне российского вторжения Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) требовал у Полякова и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать долю в Firefly Aerospace, которая составляла около 50% – по соображениям национальной безопасности. В конце Firefly перешла к "американскому гражданству".

В Firefly отметили, что большинство из десяти научных приборов NASA на борту уже начали работать. Они будут проводить исследования в течение следующих двух недель и даже частично во время лунной ночи, после чего миссия, которая работает на солнечной энергии, завершится.

Научная программа Blue Ghost охватывает исследование состава и геологии Луны, анализ тепловых потоков и космической погоды. Кроме того, модуль протестирует технологии бурения и с помощью камер будет изучать, как лунная пыль поднимается в воздух во время захода солнца.

Посадка Blue Ghost состоялась через 46 дней после запуска 15 января на ракете SpaceX Falcon 9.

Firefly буквально и фигурально на седьмом небе от счастья. Эта смелая, непоколебимая команда доказала, что мы способны обеспечить надежный и доступный доступ к Луне – и мы не остановимся на этом. Благодаря ежегодным лунным миссиям Firefly прокладывает путь к постоянному присутствию на Луне, что поможет открыть путь к остальной Солнечной системе для нашей нации, наших партнеров и всего мира,

– заявил генеральный директор компании Джейсон Ким после посадки.

Миссия Blue Ghost стала возможной благодаря программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) NASA, в рамках которой частные компании доставляют научное и технологическое оборудование агентства на Луну в поддержку программы Artemis.

В рамках CLPS также готовится к посадке еще один частный аппарат – Athena IM-2 от американской компании Intuitive Machines. В понедельник, 4 марта, он вышел на лунную орбиту, а попытка его посадки в районе южного полюса Луны запланирована на четверг, 6 марта.

Кроме того, на подлете к Луне находится еще один частный аппарат – Resilience от японской компании ispace. Он был запущен на той же ракете, что и Blue Ghost, но движется по более длинной орбите и должен совершить посадку в конце мая или в начале июня.

America First или космос для всех?

Успех отобранного у Украины Firefly Aerospace в США странным образом связали с MAGA-лозунгом America First.

Я не могу передать, насколько я взволнована сейчас. Быть здесь и наблюдать за посадкой на Луну – это невероятно захватывающе. Эта администрация действительно хочет сохранить за Америкой первенство, и я считаю, что способ, которым мы это сделаем, – это доминирование во всех сферах космоса. И пока мы будем продолжать доминировать в космосе, мы будем ставить Америку на первое место. Мы делаем это для граждан США,

– заявила во время трансляции посадки исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

Петро также подчеркнула важность программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA привлекает частные компании для доставки оборудования на Луну. "Создание лунной экономики – это то, что поможет нам доминировать на Луне и вокруг нее. Мы просто обязаны это сделать", – заявила руководительница NASA.



Джанет Петро / Фото NASA

После успешной посадки Blue Ghost журналист спросил представителей NASA об изменении риторики агентства – от глобального лозунга "для всего человечества", которое сопровождало миссию Apollo, до национально ориентированного America First. Петро не отвечала на вопросы, но Никки Фокс, руководитель научного подразделения NASA, отметила, что CLPS и в дальнейшем работает в поддержку американского бизнеса.

"Мы чрезвычайно гордимся нашей программой CLPS. Ее цель – создать устойчивую космическую экономику с участием американских компаний, и этот принцип остается неизменным", – сказала Фокс.

NASA заключила контракт на 93 миллиона долларов с Firefly в 2021 году, и Blue Ghost стал третьей попыткой в рамках CLPS. Две предыдущие миссии – Astrobotic и Intuitive Machines в 2023 году – частично провалились. Сейчас Intuitive Machines готовит второй посадочный аппарат, который отправился к Луне 26 февраля и должен совершить посадку 6 марта.

В то же время Фокс заверила, что программа "Артемида" не отказывается от международного партнерства: "Когда мы говорим об "Артемиде", мы возвращаемся на Луну как глобальное сообщество. Именно поэтому мы создали Artemis Accords", – объяснила представитель NASA.

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Этот документ подписали уже более 50 стран, и он закладывает основы международного сотрудничества в исследовании Луны. Кроме того, в первом пилотируемом полете программы Artemis II в 2026 году будет участвовать канадский астронавт. Хотя в NASA призвали партнеров и союзников присоединяться к миссии, в риторике агентства звучит все больше слишком американоцентричных лозунгов. Такой курс может иметь как преимущества, так и риски: с одной стороны, он стимулирует развитие американских космических компаний и ускоряет миссии, а с другой – может оттолкнуть некоторых международных партнеров, которые рассчитывали на более равноправное сотрудничество.

Очевидно, что будущее лунной программы NASA будет зависеть от того, как агентство будет балансировать между глобальными амбициями и национальными интересами.