В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп, 47-й президент США, очертил собственное видение следующих четырех лет. Нынешний лидер Соединенных Штатов призвал к возрождению так называемого американского экспансионизма и исследований. В частности, еще одна цель для США – установить на Марсе американский флаг.

Трамп считает, что в космос надо перенести философию XIX века, которая стала движущей силой американской экспансии по всей Северной Америке и сформировала современные Соединенные Штаты. На его вторую каденцию как раз должны прийтись важные космические события – лунная программа "Артемида" и вероятный запуск кораблей SpaceX к Луне и Марсу.

24 Канал собрал все, что известно о развитии космической программы США во время второго срока Трампа.

Звезды и полосы на Марсе. О чем говорил Трамп в речи

"Другой такой нации, как наша, просто нет", – заявил Трамп. Он назвал американцев исследователями, строителями, инноваторами, предпринимателями и первопроходцами: "Дух фронтира вписан в наши сердца. Призыв к следующему великому приключению звучит из глубины наших душ".

Мое послание к американцам сегодня заключается в том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и величием величайшей цивилизации в истории. Соединенные Штаты снова будут воспринимать себя как нацию, которая развивается, увеличивает свои богатства, расширяет территории, строит города, повышает наши ожидания и несет наше знамя к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем осуществлять свою очевидную судьбу среди звезд, запуская американских астронавтов, чтобы установить звезды и полосы на планете Марс,

– заявил Трамп во время выступления в ротонде Капитолия.

Гендиректор SpaceX Илон Маск, который присутствовал на инаугурации, с одобрением отреагировал на слова Трампа о Марсе – он улыбнулся и поднял вверх большой палец.

Маск давно заявляет, что его цель в SpaceX – отправить людей на Марс, чтобы "сделать человечество многопланетным видом". Впрочем, запуски кораблей SpaceX не идут слишком удачно – 16 января во время седьмого тестового запуска ракеты Starship от SpaceX произошел взрыв над океаном. Из-за этого пришлось менять маршруты рейсов гражданской авиации. Федеральное управление авиации США проводит расследование инцидента.

Падающий с неба обломки Starship от SpaceX, с саундтреком “Arrival to Earth” из фильма "Трансформеры" 2007 года pic.twitter.com/ysovQCAnwv - Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 17 января, 2025 г

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Обратите внимание! Во время инаугурации президента США в Вашингтоне Маск выступил с речью, которую начал чем-то похожим на нацистское приветствие "Sieg Heil". Также он заявил, что победа Трампа – это "развилка на пути человеческой цивилизации".

NASA выбрало Starship для высадки астронавтов программы Artemis на Луну в рамках миссии Artemis 3, которая запланирована не ранее 2027 года после многочисленных задержек. По словам Илона Маска, SpaceX может осуществить первый беспилотный запуск Starship на Марс уже в 2026 году.

Миллиардер Джефф Безос, основатель частной космической компании Blue Origin, также присутствовал на инаугурации Трампа. Его визит состоялся на фоне того, как в январе Blue Origin успешно вывела на орбиту свою новую большую ракету New Glenn. NASA уже выбрало New Glenn для запуска своей следующей роботизированной миссии на Марс – аппарата ESCAPADE.

Что сделал и сделает Трамп с космическим направлением

Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Дональд Трамп оказал значительную поддержку космической безопасности и исследованиям США. Он основал Космические войска США, как новое подразделение вооруженных сил для защиты интересов страны в космосе.

Трамп также возобновил деятельность Национального космического совета, который возглавил тогдашний вице-президент Майк Пенс, чтобы способствовать развитию проектов NASA и других космических инициатив США. Администрация Байдена сохранила Национальный космический совет под руководством тогдашнего вице-президента Камалы Харрис, которая присутствовала на первой попытке запуска NASA своей мегаракеты Space Launch System к Луне в рамках миссии Artemis 1 в августе 2022 года.

Нынешний вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс, который также принял присягу в воскресенье, вероятно, возглавит Национальный космический совет, если новая администрация решит продолжить его деятельность.



Джаред Айзекман / Space Force Association

Трамп предложил на должность главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана, который дважды летал в космос на ракетах SpaceX в миссиях, которые он сам профинансировал. Действующий руководитель агентства Билл Нельсон, бывший сенатор от Флориды, объявил о своей отставке в понедельник.

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Спасибо семье NASA, которая воплощает дух решимости, что делает нашу страну исключительной. Для меня было честью жизни работать вместе с вами,

– написал Нельсон в заявлении на X (ранее Twitter).

Сегодня я покидаю государственную службу после 53 лет. Спасибо за огромную привилегию посвятить свою жизнь служению народу нашей страны. Я потрясен и благодарен,

– сказал Нельсон.

Трамп выразил надежду, что следующие четыре года станут переломным моментом для американского народа:

Мы будем жить с гордостью, мечтать смело, и ничто нас не остановит, потому что мы – американцы. Будущее принадлежит нам, и наша золотая эпоха только начинается.

Космические войска США, созданные администрацией Трампа в 2019 году, вероятно, также претерпят изменения при новой власти. Их местоположение и уровень финансирования могут стать предметом острых дебатов в Конгрессе. Сторонники оборонных расходов требуют значительных увеличений, а радикальные республиканцы сосредоточены на уменьшении долга. Также актуальный вопрос о переносе Космического командования из Колорадо в Алабаму.

Что будет с лунной программой "Артемида"

В ближайшие месяцы и годы будут разворачиваться политические баталии по определению направлений и масштабов деятельности многочисленных американских программ и агентств, пишет Space.com. Это будет борьба между сторонниками сокращения бюджета и теми, кто настаивает на усиленном финансировании ключевых сфер.

Один из важнейших вопросов, который может иметь тектонические последствия для курса NASA, международных космических партнеров Америки и геополитики в целом, – это будущее лунной программы "Артемида". Программа, начатая первой администрацией Трампа с целью возвращения людей на Луну и продолженная администрацией Байдена, сейчас существенно отстает от графика.



Проект станции Gateway / ESA

Илон Маск 3 января опубликовал на X такой лозунг: "Мы направляемся прямо на Марс. Луна – это отвлечение". Впрочем, несмотря на очевидное влияние Маска, изменить и переориентировать курс NASA будет непросто, ведь значительное слово в любых изменениях имеет Конгресс США.

Новая администрация Трампа может попытаться отказаться от Луны и направить усилия прямо на Марс, но, вероятно, она столкнется с тем же противодействием Конгресса, что и Обама в 2010 году, когда предложил нечто подобное. Конгресс хочет программу с последовательным переходом от Луны до Марса, а не выбора одного из двух,

– считает Марсия Смит, эксперт с 40-летним опытом в космической политике и основательница SpacePolicyOnline.

Отказ от Луны как цели может также иметь геополитические последствия, учитывая, что Китай активно ищет партнеров для своей Международной исследовательской станции на Луне (ILRS), которая является параллельной, но совершенно отдельной программой.

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Однако некоторые аспекты программы "Артемида", например, проект Gateway – космическая станция на орбите Луны, которая будет служить промежуточным этапом для высадки астронавтов, – могут оказаться под прицелом новой администрации из-за высокой стоимости и задержек. Решение отказаться от подобных программ повлияет на ряд международных партнеров, в частности Европейское космическое агентство (ESA), Канадское космическое агентство (CSA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которые уже работают над соответствующим оборудованием для Gateway.

Останется ли Gateway частью программы – это другой вопрос. Я даже не могу предположить, каким будет решение,

– добавила Смит.

Еще один вопрос, на который нет ответа, – это будущее Space Launch System (SLS), мощной одноразовой ракеты NASA, разработанной для пилотируемых миссий на Луну. SpaceX параллельно работает над системой Starship, которая может стать многоразовой альтернативой. Илон Маск уже высказал свое мнение относительно структуры "Артемиды", назвав ее крайне неэффективной.

Однако попытки отменить SLS, которую критикуют за непомерные расходы, многочисленные задержки и проблемы с качеством, связанные с главным подрядчиком Boeing, вероятно, встретят серьезное сопротивление, считает Смит. По ее мнению, новые власти могут прибегнуть к отмене отдельных элементов программы.