Исследование космоса для США – это прежде всего вопрос престижа и репутации, в частности когда речь заходит о стратегическом сопернике в космической гонке – Китай. Поэтому глава космического агентства NASA – это далеко не последний человек в американском истеблишменте.

Нынешний администратор NASA – демократ Билл Нельсон, политик и член экипажа шаттла "Колумбия" в 1986 году – у руля агентства с апреля 2021 года. Каденция Джо Байдена завершается, и избранный президент должен предложить новую кандидатуру на руководителя NASA.

Дональд Трамп уже определился с ней – это миллиардер-астронавт Джаред Айзекман, участник миссии Polaris Dawn, состоявшейся в сентябре 2024 года. 24 Канал собрал основные факты об Айзекмане, который может возглавить NASA.



Джаред Айзекман / Space Force Association

Когда стал известным Айзекман и что о нем говорит Трамп

О предложении избрать Джареда Айзекмана новым администратором NASA избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Далее окончательно его кандидатуру должен утвердить Сенат. Ожидается, что во время слушаний в Сенате будет поднят вопрос о возможном конфликте интересов, а также о том, будет ли он поддерживать нынешнюю стратегию NASA по миссиям "Артемида" на Луну, или, возможно, сместит фокус на полет человека на Марс, пишет The Washington Post.

Джаред будет направлять NASA на миссию открытий и вдохновения, прокладывая путь к новаторским достижениям в области космической науки, технологий и исследований,

– написал Трамп.

Широкой общественности Айзекман стал известным только в этом году, когда попал в заголовки новостей, став первым частным астронавтом, который вышел в открытый космос. Айзекман является типичным представителем фаворитов Трампа для высоких должностей – обычно они не имеют политического опыта. Джаред дважды побывал в космосе на частных миссиях с помощью кораблей SpaceX, но не является участником астронавтского корпуса NASA.

Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность расширению границ исследования, раскрытию тайн Вселенной и продвижению новой космической экономики делают его идеальным для того, чтобы вести NASA в смелую новую эпоху,

– отмечал Трамп.

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Пятидневная миссия 10–15 сентября состоялась на корабле, созданном компанией SpaceX Илона Маска. Во время полета Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис надели скафандры, разработанные компанией, и ненадолго вышли за стены корабля. Джаред Айзекман, бизнесмен-миллиардер, который и стал спонсором миссии, первым вышел за пределы космического аппарата.

Он провел в открытом космосе около 10 минут, наблюдая за Землей с орбиты. Это был его второй полет в космос на корабле SpaceX. Айзекман не раскрывает, сколько он заплатил за эти два полета.



Айзекман в открытом космосе / Фото SpaceX

Космос содержит непревзойденный потенциал для прорывов в производстве, биотехнологиях, добыче полезных ископаемых и, возможно, даже путях к новым источникам энергии. Неизбежно будет процветать космическая экономика, которая создаст возможности для бесчисленного количества людей жить и работать в космосе. В NASA мы будем страстно исследовать эти возможности и начинать эру, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией,

– отреагировал Айзекман на свое назначение.

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Посещение Байконура и космические мечты

Джаред Айзекман родился 11 февраля 1983 года в городе Вашингтон-Тауншип, штат Нью-Джерси, США. Он окончил школу Ridge High School и позже учился в аэронавигационном университете Эмбри-Риддл, что подтверждает его интерес к авиации и технологиям еще с юных лет.

В 2004 году Джаред Айзекман начал обучение летному делу. Уже к 2009 году он установил мировой рекорд для бизнес-самолетов класса light jet, завершив кругосветный полет за чуть более чем 62 часа – почти на 20 часов быстрее, чем предыдущий рекорд.



Впоследствии Айзекман получил квалификацию для управления различными военными реактивными самолетами. В семейной жизни Джаред женат и у него есть две дочери.

Будущий администратор NASA – человек, который с детства мечтал о космосе. Еще будучи мальчиком, он пообещал своей воспитательнице, что однажды совершит полет в космос. Хотя стать астронавтом ему не удалось, он реализовал себя в сфере финансовых технологий. В 1999 году Айзекман основал компанию, которая позже стала известна как Shift4 Payments. Сегодня она обслуживает такие сети, как Hilton, Four Seasons, Burger King и KFC.

В 2000-х Джаред увлекся авиацией, участвуя в авиашоу на истребителях, и основал компанию Draken International, которая занималась подготовкой военных пилотов для ВВС США. Однако в 2019 году он продал свою долю в бизнесе.

Его интерес к космосу углубился в 2008 году после посещения космодрома Байконур, где он наблюдал запуск "Союза". Вместо сотрудничества с Роскосмосом, Айзекман сосредоточил внимание на SpaceX, которая впоследствии опередила россиян в сфере космического туризма. В 2021 году он возглавил миссию Inspiration4, став ее командиром и оплатив полет своим трем коллегам.

Перед очередной попыткой старта миссии Polaris Dawn Айзекман поделился своим вдохновением: "Чтобы воплотить в жизнь такую миссию как Polaris Dawn, нужны значительные командные усилия. Вместе мы делаем невероятный прогресс для будущего – как в космосе, так и здесь, на Земле. Мы можем и то, и другое".

Как друг Маска получит доступ к миллиардным контрактам

Джаред Айзекман – друг знаменитого Илона Маска, а его компания по онлайн-платежам Shift4 имеет значительные финансовые связи со SpaceX. Согласно финансовым документам, по состоянию на 2021 год Shift4 инвестировала 27,5 миллиона долларов в SpaceX. В том же году Shift4 объявила о пятилетнем партнерстве, по которому стала платежной платформой для Starlink, спутникового интернета от SpaceX.

В случае утверждения в должности администратора NASA Айзекман будет контролировать миллиардные контракты, которые правительство заключило со SpaceX. Он также будет иметь возможность выделять дополнительные средства компании Маска.

Айзекман, вероятно, будет сторонником амбициозных и инновационных коммерческих проектов. Многие из этих проектов могут быть реализованы именно SpaceX,

– приводит издание NPR слова президента TMF Associates Тим Фаррар, который анализирует космический бизнес.

В своих сообщениях в соцсети X, Айзекман демонстрировал сильную приверженность SpaceX. Он поддерживал идею увеличения количества запусков SpaceX из Калифорнии после того, как местные законодатели ограничили полеты с базы Ванденберг. Также он критиковал NASA за ракетную систему Space Launch System для запусков на Луну, а также решение агентства предоставить контракт на лунную посадку компании Blue Origin Джеффа Безоса после того, как SpaceX получила многомиллиардный контракт на эту же миссию.

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Фаррар считает, что Айзекман не сможет сразу внести изменения в крупные программы NASA, такие как миссия "Артемида" для отправки астронавтов на Луну. Многие аспекты этих программ определяются Конгрессом, который утверждает бюджет агентства.

"Настоящий вопрос заключается в том, позволит ли Конгресс NASA отказаться от устаревших проектов, таких как Space Launch System, чтобы перенаправить бюджет на SpaceX", – добавляет он.

Джон Грансфелд, бывший заместитель администратора NASA по научным вопросам и астронавт, который совершил пять полетов на космическом шаттле, в частности три миссии для ремонта телескопа "Хаббл", сказал, что Айзекман "однозначно является кандидатом, который выходит за пределы стандартов".

Он не имеет опыта в правительстве, у него нет предыдущего опыта в NASA, он не происходит со стороны подрядчиков NASA или науки. Но это имеет смысл, когда подумать о президенте Трампе и Илоне Маске,

– приводит The Washington Post слова Грансфелда.

Грансфелд отметил, что Айзекман имеет много сходств с Маском. Оба заработали состояние в разработке программного обеспечения для финансовых транзакций, прежде чем поглотились страстью к космическим путешествиям. Айзекман – высококвалифицированный пилот, что не является неважным для NASA, поскольку первая буква "А" в названии агентства – это "аэронавтика", подчеркнул Грансфелд.

Он также отметил, что Айзекман не только рисковал своим богатством для развития коммерческих космических полетов, но и рисковал своей жизнью, отправляясь в космос.

Один из вопросов: как перейти от рискованного подхода к управлению рисками?

– добавил Грансфелд.

Сам Айзекман обещает, что "с поддержкой президента Трампа" Америка больше не потеряет способность путешествовать к звездам и никогда не согласится на второе место. В прошлом Айзекман заявлял о поддержке миссий на Луну и Марс, отмечая, что частные космические полеты могут помочь подготовиться к масштабным колонизациям планет в будущем.