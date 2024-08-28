В среду, 28 августа, компания SpaceX должна была запустить свою первую туристическую миссию – полет на корабле Dragon впервые с четырьмя гражданскими. Впервые миссию под названием Polaris Dawn должны были запустить 28 августа, однако затем перенесли на 27-е, а затем – на 28 августа. Теперь старт снова отложен, из-за погодных условий – до 29 – 30 августа. Миссия должна состояться на корабле Crew Dragon Resilience, а точка старта – площадка 39A Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

Polaris Dawn должен отправить четырех человек на орбиту Земли в корабле SpaceX Crew Dragon на ракете Falcon 9. Корабль должен достичь орбиты в 1400 километров – это больше, чем достигала любая пилотируемая миссия со времен "Аполлона". Также участники миссии должны осуществить первый в истории частный выход в космос.

24 Канал собрал основные факты о миссии Polaris Dawn.

Читайте также Уходит целая эпоха: почему SpaceX Маска уберет с орбиты МКС и останется ли человеческая база в космосе

Кто в составе миссии Polaris Dawn

Polaris Dawn – первая миссия SpaceX с четырьмя гражданскими. Среди членов экипажа:

командир Джаред Айзекман, 41-летний финтех-миллиардер;

пилот Скотт "Кидд" Потит, подполковник ВВС США в отставке;

Сара Гиллис, инженер SpaceX;

Анна Менон, еще один инженер SpaceX.



Слева направо – Анна Менон, Скотт Потит, Джаред Айзекман, Сара Гиллис / Фото SpaceX

Polaris Dawn станет первым космическим полетом Потита, Гиллиса и Менона. Айзекман уже летал на орбиту в сентябре 2021 года в рамках миссии SpaceX Inspiration4.



Миллиардер финансирует туристические миссии SpaceX, в его планах – финансирование двух следующих миссий после Polaris Dawn.

Джаред Айзекмен – человек, живущий космической мечтой. Еще в детстве он пообещал своей воспитательнице, что полетит в космос.

Во взрослой жизни Джаред не смог стать астронавтом, но достиг успеха в сфере финансовых технологий, в 1999 году основав компанию, что сейчас известна как Shift4 Payments. Сейчас она обслуживает сферу HoReCa в США, в частности Hilton, Four Seasons, Burger King и KFC.



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

В 2000-х Айзекмен сделал своим хобби авиацию, пилотировал истребители на авиашоу и создал компанию Drakken International. Она готовила военных пилотов для ВВС США, однако в 2019 году бизнесмен продал свою долю в компании.

В 2008 году бизнесмен посетил космодром Байконур, где наблюдал за стартом "Союза". К счастью, Айзекмен не связал свою судьбу с Роскосмосом, а обратил внимание на SpaceX, который позже опередил россиян в сфере космического туризма. Впервые Джаред побывал в космосе в миссии Inspiration4 в 2021 году. Джаред сам выбрал себе трех компаньонов по путешествию, оплатив им билеты.

Чтобы воплотить в жизнь такую миссию, как Polaris Dawn, нужны значительные командные усилия. Вместе мы делаем невероятный прогресс для будущего - как в космосе, так и здесь, на Земле. Мы можем и то, и другое,

– написал Айзекман перед одной из попыток старта.

Скотт Потит – давний знакомый Айзекмана. Он работал директором по развитию бизнеса в компании Draken International после отставки из ВПС, а также был вице-президентом в Shift4 Payments. В 2021 году Потит руководил Inspiration4 со стороны Айзекмана.



Экипаж Polaris Dawn на стартовой площадке / Фото SpaceX

Сара Гиллис – сотрудница SpaceX с января 2015 года. За это время она работала ведущим инженером по космическим операциям кораблей Crew Dragon, оператором центра управления полетов SpaceX в калифорнийском Готорне, а также готовила к полету экипаж миссии Inspiration4.

Сейчас Сара – ведущий инструктор по подготовке астронавтов для полетов на кораблях Crew Dragon. Именно она вместе с Айзекманом выйдет в открытый космос в миссии Polaris Dawn.

Анна Менон – экс-сотрудница Космического центра Джонсона, где была оператором медико-биологического обеспечения полетов программы МКС. Сейчас Менон работает в SpaceX руководителем полетов кораблей Crew Dragon в центре управления полетами. В Polaris Dawn она имеет роли специалиста миссии и медика.

Интересно, что SpaceX хоть и является основным доставщиком астронавтов на Международную космическую станцию, она не имеет контракта на транспортировку туда космических туристов. Но это не мешает компании устраивать собственные туристические миссии вроде Polaris Dawn.

Что будут делать участники миссии в космосе

Одна из главных задач Polaris Dawn – тестирование скафандров SpaceX EVA (The Extravehicular Activity). Стандартный скафандр компании переделали под выход в открытый космос:

добавили шарниры возле суставов для улучшения подвижности в надутом состоянии;

обновили внутренние материалы, улучшили терморегуляцию;

увеличили шлем и добавили ему золотое покрытие для защиты от солнечного света;

также в шлем добавили камеру и внутренний экран для отслеживания параметров.

Первый день в космосе Crew Dragon проведет на орбите 1200 километров. После нескольких оборотов корабль поднимется в апогей до максимальной высоты 1400 километров. На таком расстоянии от Земли миссия Polaris Dawn пролетит через несколько радиационных поясов вокруг Земли.

В этих условиях экипаж должен провести ряд научных экспериментов для изучения радиационной среды глубокого космоса. Также в миссии испытают терминал лазерной связи со Starlink.



Визуализация выхода в открытый космос с корабля Dragon / SpaceX

Интересно! Первый выход космического туриста в открытый космос в 2021 году запланировали россияне – на 2023 год. Однако этого не произошло на фоне российского вторжения в Украину.



Теперь у Роскосмоса вообще нет шансов быть первым в этом деле, ведь их опередит SpaceX.

К теме SpaceX и бизнес США вместе запустили корабль Cygnus к МКС: когда он заменит флот России

Также к орбите отправят символический груз – слиток серебра, который используют для создания медалей на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.



Обновленные скафандры на участниках миссии / Фото SpaceX

Менон и Гиллис поставят новый рекорд для женщин в космосе, побив рекорд высоты, установленный астронавткой NASA Кэтрин Салливан. Они пролетят на несколько сотен километров выше Салливан, которая поднялась на высоту 621 километр во время миссии STS-31 шаттла, чтобы развернуть космический телескоп Hubble.

Как следить за миссией и что будет дальше

SpaceX будет вести трансляцию в соцсети X (бывший твитер), начиная с момента 3,5 часов до старта. Видеокамеры на борту корабля и спутники Starlink позволят следить за всем полетом.

К теме Boeing подставил NASA: Starliner не успеет выполнить все миссии до вывода МКС из эксплуатации

Интересно! Во время миссии центр управления полетами SpaceX будет отслеживать риск столкновения корабля с космическим мусором. В этом компании будут помогать космические войска США, ведь на высоте миссии много остатков космических аппаратов.



В частности, на высоте 800 километров расположено облако обломков верхней ступени китайской ракеты "Чаньчжэн-6А", которая взорвалась на орбите в августе этого года. Она вывела 18 первых спутников китайского аналога Starlink – Qianfan.



Корабль в ангаре перед стартом / Фото SpaceX

Миссия Polaris Dawn продлится пять дней, после чего Dragon совершит посадку в Атлантическом океане. Известно о еще двух следующих миссиях Polaris Dawn. Вторая так же состоится на корабле Dragon, а третья будет пилотируемым полетом огромной системы Starship от SpaceX. Детали обеих миссий пока еще не разглашались.