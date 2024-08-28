У середу, 28 серпня, компанія SpaceX мала запустити свою першу туристичну місію – політ на кораблі Dragon вперше з чотирма цивільними. Вперше місію під назвою Polaris Dawn мали запустити 28 серпня, однак потім перенесли на 27-ме, а згодом – на 28 серпня. Тепер старт знову відкладено, через погодні умови – до 29 – 30 серпня. Місія має відбутися на кораблі Crew Dragon Resilience, а точка старту – майданчик 39A Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді.

Polaris Dawn має відправити чотирьох людей на орбіту Землі в кораблі SpaceX Crew Dragon на ракеті Falcon 9. Корабель має досягнути орбіти у 1400 кілометрів – це більше, ніж досягала будь-яка пілотована місія з часів "Аполлона". Також учасники місії мають здійснити перший в історії приватний вихід у космос.

24 Канал зібрав основні факти про місію Polaris Dawn.

Читайте також Йде ціла епоха: чому SpaceX Маска прибере з орбіти МКС і чи залишиться людська база в космосі

Polaris Dawn – перша місія SpaceX з чотирма цивільними. Серед членів екіпажу:

  • командир Джаред Айзекман, 41-річний фінтех-мільярдер;
  • пілот Скотт "Кідд" Потіт, підполковник ВПС США у відставці;
  • Сара Гілліс, інженерка SpaceX;
  • Анна Менон, ще одна інженерка SpaceX.


Зліва направо – Анна Менон, Скотт Потіт, Джаред Айзекман, Сара Гілліс / Фото SpaceX

Polaris Dawn стане першим космічним польотом Потіта, Гілліса та Менона. Айзекмен уже літав на орбіту у вересні 2021 року в рамках місії SpaceX Inspiration4.

Мільярдер фінансує туристичні місії SpaceX, в його планах – фінансування двох наступних місій після Polaris Dawn.

Джаред Айзекмен – людина, що живе космічною мрією. Ще в дитинстві він пообіцяв своїй виховательці, що полетить у космос.

У дорослому житті Джаред не зміг стати астронавтом, але досягнув успіху у сфері фінансових технологій, у 1999 році заснувавши компанію, що нині відома як Shift4 Payments. Зараз вона обслуговує сферу HoReCa у США, зокрема Hilton, Four Seasons, Burger King та KFC.


Джаред Айзекман / Фото SpaceX

У 2000-их Айзекмен зробив своїм хобі авіацію, пілотував винищувачі на авіашоу та створив компанію Drakken International. Вона готувала військових пілотів для ВПС США, однак у 2019 році бізнесмен продав свою долю у компанії.

У 2008 році бізнесмен відвідав космодром Байконур, де спостерігав за стартом "Союзу". На щастя, Айзекмен не пов'язав свою долю з Роскосмосом, а звернув увагу на SpaceX, який пізніше випередив росіян у сфері космічного туризму. Вперше Джаред побував у космосі у місії Inspiration4 у 2021 році. Джаред сам обрав собі трьох компаньонів по подорожі, оплативши їм квитки.

Щоб втілити в життя таку місію, як Polaris Dawn, потрібні значні командні зусилля. Разом ми робимо неймовірний прогрес для майбутнього — як у космосі, так і тут, на Землі. Ми можемо і те, і інше,
написав Айзекман перед однією зі спроб старту.

Скотт Потіт – давній знайомий Айзекмена. Він працював директором з розвитку бізнеса у компанії Draken International після відставки з ВПС, а також був віцепрезидентом у Shift4 Payments. У 2021 році Потіт керував Inspiration4 з боку Айзекмана.


Екіпаж Polaris Dawn на стартовому майданчику / Фото SpaceX

Сара Гілліс – співробітниця SpaceX з січня 2015 року. За цей час вона працювала провідним інженером з космічних операцій кораблів Crew Dragon, операторкою центра керування польотів SpaceX у каліфорнійському Готорні, а також готувала до польоту екіпаж місії Inspiration4.

Зараз Сара – провідна інструктора з підготовки астронавтів для польотів на кораблях Crew Dragon. Саме вона разом з Айзекманом вийде у відкритий космос у місії Polaris Dawn.

Анна Менон – експрацівниця Космічного центру Джонсона, де була операторкою медично-біологічного забезпечення польотів програми МКС. Нині Менон працює у SpaceX керівницею польотів кораблів Crew Dragon у центрі керування польотами. У Polaris Dawn вона має ролі фахівчині місії та медикині.

Цікаво, що SpaceX хоч і є основним доставником астронавтів на Міжнародну космічну станцію, вона не має контракту на транспортування туди космічних туристів. Але це не заважає компанії влаштовувати власні туристичні місії на кшталт Polaris Dawn.

Одна з головних задач Polaris Dawn – тестування скафандрів SpaceX EVA (The Extravehicular Activity). Стандартний скафандр компанії переробили під вихід у відкритий космос:

  • додали шарніри біля суглобів для покращення рухомості у надутому стані;
  • оновили внутрішні матеріали, покращили терморегуляцію;
  • збільшили шолом та додали йому золоте покриття для захисту від сонячного світла;
  • також у шолом додали камеру та внутрішній екран для відстеження параметрів.

Перший день у космосі Crew Dragon проведе на орбіті 1200 кілометрів. Після кількох обертів корабель підніметься в апогей до максимальної висоти 1400 кілометрів. На такій відстані від Землі місія Polaris Dawn пролетить через кілька радіаційних поясів навколо Землі.

В цих умовах екіпаж має провести низку наукових експериментів для вивчення радіаційного середовища глибокого космосу. Також у місії випробують термінал лазерного зв'язку зі Starlink.


Візуалізація виходу у відкритий космос з корабля Dragon / SpaceX

Цікаво! Перший вихід космічного туриста у відкритий космос у 2021 році запланували росіяни – на 2023 рік. Однак цього не сталося на тлі російського вторгнення до України.

Тепер у Роскосмосу взагалі немає шансів бути першим у цій справі, адже їх випередить SpaceX.

До теми SpaceX та бізнес США разом запустили корабель Cygnus до МКС: коли він замінить флот Росії

Також до орбіти відправлять символічний вантаж – злиток срібла, який використають для створення медалей на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.


Оновлені скафандри на учасниках місії / Фото SpaceX

Менон і Гілліс поставлять новий рекорд для жінок у космосі, побивши рекорд висоти, встановлений астронавткою NASA Кетрін Салліван. Вони пролетять на кілька сотень кілометрів вище за Салліван, яка піднялася на висоту 621 кілометр під час місії STS-31 шатла, щоб розгорнути космічний телескоп Hubble.

SpaceX вестиме трансляцію в соцмережі X (колишній твітер), починаючи з моменту 3,5 годин до старту. Відеокамери на борту корабля та супутники Starlink дадуть змогу стежити за всім польотом.

До теми Boeing підставив NASA: Starliner не встигне виконати усі місії до виведення МКС з експлуатації

Цікаво! Під час місії центр керування польотами SpaceX відстежуватиме ризик зіткнення корабля з космічним сміттям. У цьому компанії допомагатимуть космічні війська США, адже на висоті місії багато залишків космічних апаратів.

Зокрема, на висоті 800 кілометрів розташована хмара уламків верхнього ступеня китайської ракети "Чаньчжен-6А", яка вибухнула на орбіті у серпні цього року. Вона вивела 18 перших супутників китайського аналогу Starlink – Qianfan.


Корабель в ангарі перед стартом / Фото SpaceX

Місія Polaris Dawn триватиме п'ять днів, після чого Dragon здійснить посадку в Атлантичному океані. Відомо про ще дві наступні місії Polaris Dawn. Друга так само відбудеться на кораблі Dragon, а третя буде пілотованим польотом величезної системи Starship від SpaceX. Деталі обох місій наразі ще не розголошувалися.