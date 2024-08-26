Нещодавні проблеми під час випробувального польоту призвели до того, що NASA вирішило, що Starliner повернеться на Землю без екіпажу, що викликає занепокоєння щодо майбутнього програми, інформує Техно 24.

А тим часом Астронавти Starliner застрягли на МКС до 2025 року: як вони можуть згаяти час у космосі

Проєкт Boeing та NASA

Десять років тому NASA обрало Boeing одним з основних розробників космічних кораблів для транспортування астронавтів на МКС, виділивши компанії 4,2 мільярда доларів на проведення шести пілотованих місій.



Корабель Boeing Starliner / Фото Boeing

Однак сьогодні проєкт Starliner перебуває на критичному етапі. Космічний корабель, який доставив астронавтів Бутча Вілмора і Суні Вільямса на МКС 5 червня, тепер має повернутися на Землю без екіпажу через проблеми з безпекою.



Бутч Вілмор і Суні Вільямс повернуться на Землю на кораблі SpaceX / Фото NASA

Натомість астронавти повернуться на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX. Проєкт цього корабля стартував одночасно з Boing і NASA виділила на його створення вдвічі менший бюджет. За цей час SpaceX встигла створити пілотований корабель, його вантажну версію і обидва з них сьогодні успішно виконують місії до МКС.



Корабель Crew Dragon / Фото NASA

Ще ж і надто, SpaceX продає місця на Crew Dragon для приватних польотів і саме її кораблі, швидше за все, допоможуть звести МКС з орбіти, коли прийде її час.

Нездатність Boeing успішно завершити свою першу пілотовану випробувальну місію може означати, що компанія не виконає своїх зобов'язань за контрактом з NASA щодо виконання шести пілотованих місій до виведення МКС з експлуатації в 2030 році.

Хоча Boeing не зробив офіційної заяви щодо останніх невдач, NASA підтвердило, що компанія залишається частиною програми пілотованих космічних польотів.

Прокляття Starliner

Слід нагадати, що проєкт Starliner від самого початку неодноразово стикався з низкою проблем. Відтак Boeing вимушено переносила терміни готовності корабля і навіть після того, як вже фактично був готовий до польоту, тестові перевірки виявляли дефекти, які могли б коштувати астронавтам життя.

Наприклад, перший безпілотний політ Starliner у 2019 році закінчився невдачею після якої корабель довго перевіряли, щоб виявити та усунути несправності. Успішне стикування з МКС в автоматичному режимі в рамках першої місії відбулося аж у 2022 році.

Після цього корабель почали готувати до першого польоту з екіпажем, але і цю місію довелося кілька разів переносити через різні ускладнення та виявлені проблеми. Втім, він теж не минув без пригод.

По-перше , місію скасували перед стартом, коли з'ясувалося, що є проблеми зі стравлюванням кисню у розгінному блоці ракети ULA Atlas V.

, місію скасували перед стартом, коли з'ясувалося, що є проблеми зі стравлюванням кисню у розгінному блоці ракети ULA Atlas V. По-друге, сам Starliner відзначився під час успішного запуск і першого пілотованого польоту до МКС, який нарешті відбувся у червні 2024 року. Під час польоту було зафіксовано витік гелію, а двигуни відмовилися належно працювати, що вплинуло на процес стикування зі станцією.



Екіпаж Starliner нарешті приєднався до команди МКС / Фото NASA

Тепер же корабель не може належним чином завершити свою місію, оскільки повертатися на ньому екіпажу Starliner ризиковано. На щастя NASA може використати SpaceX для того, щоб повернути астронавтів, однак це питання потребувало зміни конфігурацій наявних місій, що зайняло чимало часу. В результаті астронавти застрягли на станції на 8 місяців.

У Boeing великі проблеми

Авжеж Boeing нестиме відповідальність за покриття витрат, пов'язаних з вирішенням проблем з двигунами та інших питань, виявлених під час реалізації програми Starliner, які вже на сьогодні оцінюються в 1,6 мільярда доларів через затримки та перевитрати.

Очікується, що ця цифра зросте, оскільки Boeing, можливо, доведеться перепроєктувати деякі елементи системи двигуна, щоб виправити проблеми, які виникли під час льотних випробувань екіпажу.

Крім того, компанія очевидно матиме і репутаційні проблеми, адже ситуація зі Starliner та проваленим контрактом NASA не сприятиме довірі до Boeing.



Starliner вийшов надто проблемним кораблем / Рендер Boeing

NASA потрібен надійний партнер

Якби тестова місія була успішною, Boeing міг би запустити першу з шести запланованих місій на МКС у 2025 році. Однак, зважаючи на нинішні невдачі, перший пілотований політ Starliner навряд чи відбудеться раніше 2026 року.

Попри запевнення Boeing, що Starliner безпечний для зворотного польоту, інженери NASA, пам'ятаючи про уроки минулих місій і ризики, притаманні космічним польотам, зрештою вирішили, що повернення корабля без екіпажу буде безпечнішим варіантом.

Підсумок

Слід зауважити, що Boeing вже давно став представником класичної корпорації старого типу, обтяженої тривалими процесами, заплутаною бюрократією та відсутністю серйозних інновацій, які рухають індустрію вперед.

Напротивагу їй компанії "нового космосу" такі, як SpaceX, значно швидші, гнучкіші і врешті, як показала практика, надійніші. Хто зна, чи розраховували в NASA на такий розвиток подій, але ідея розділити програму пілотованого космічного корабля між двома компаніями з різних підходом, виявилася хорошим рішенням

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Поки Boeing працює над вирішенням цих проблем, NASA заявило, що ще занадто рано визначати, чи буде необхідний додатковий випробувальний політ. Незалежно від остаточного рішення, малоймовірно, що нові польоти Starliner відбудуться наступного року, оскільки інженерам Boeing знадобиться час для впровадження необхідних виправлень.

Тим часом NASA продовжить покладатися на космічні кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, які вже довели свою надійність у перевезенні астронавтів на МКС і з МКС.