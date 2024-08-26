Своє остаточне рішення представники американського космічного відомства повідомили в ході прес-конференції. Вони також розповіли про проблеми, пов'язані з поверненням корабля Boeing Starliner, який наразі пристикований до МКС.

До теми Астронавти Starliner застрягли на МКС до 2025 року: як вони можуть згаяти час у космосі

Рішення про повернення космічного корабля на Землю в безпілотному режимі було прийнято після ретельного розгляду потенційних ризиків і необхідності подальшого тестування.

Starliner, програма автопілота якого не оновлювалася понад два роки, потребує зміни прошивки, щоб гарантувати безпечне повернення. Це оновлення включатиме перевірку сумісності з будь-якими апаратними системами, які могли бути модернізовані з часу останнього автоматичного польоту Starliner до станції.

Астронавти залишаться на станції

Це рішення означає, що Вілмор і Вільямс вже гарантовано залишаться на МКС до кінця лютого 2025 року, як це передбачалося в одному з можливих варіантів.

В рамках цього рішення NASA також відклало запуск місії SpaceX Crew-9 до 24 вересня, яка відправиться на станцію з двома замість чотирьох астронавтів і буде використана для повернення екіпажу Starliner.

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Повернення Starliner без екіпажу надасть NASA та Boeing цінну можливість зібрати додаткові дані про роботу космічного корабля, зокрема, зосередитися на нещодавніх відмовах коригувального двигуна. Ці дані матимуть вирішальне значення для Boeing при плануванні майбутнього програми Starliner, особливо з огляду на очікуване виведення МКС з експлуатації після 2030 року, що усуне необхідність транспортування екіпажу на станцію.