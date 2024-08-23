Дослідження місячним ровером раніше невивчених приполярних регіонів Місяця надало нові докази на користь існування давнього магматичного океану на поверхні Місяця.

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Важливе відкриття

Під час своєї 11-денної місії Pragyan пройшов 103 метри від місця посадки, провівши 30 наукових сесій за допомогою рентгенівського спектрометра (APXS) і лазерного спектроскопа (LIBS).

Результати досліджень показали, що реголіт в районі південного полюса Місяця має схожість з породами з екваторіальних і середньоширотних регіонів Місяця. Це відкриття доводить попередню гіпотезу про те, що колись на Місяці був глобальний магматичний океан.

Ключовим для цього відкриття є наявність анортозиту в реголіті – світлих мінералах, які зазвичай піднімаються до верхніх шарів магматичного океану і залишаються на поверхні.

в реголіті – світлих мінералах, які зазвичай піднімаються до верхніх шарів магматичного океану і залишаються на поверхні. Крім того, виявлення магнію та його сполук у поверхневих місячних породах свідчить про забруднення з глибоких надр Місяця, ймовірно, спричинене потужним зіткненням.

Чому це важливо?

Знахідки місяцеходу особливо важливі з огляду на його близькість до басейну Південний Полюс – Ейткен, найбільшого ударного кратера в Сонячній системі. Вважається, що цей басейн, який простягається на 2500 кілометрів, розкидав каміння з найглибших шарів Місяця по всій його поверхні, полегшуючи вченим виявлення доказів давніх геологічних процесів.

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Хоча індійський посадковий модуль і місяцехід не пережили наступної місячної ночі, їхній внесок забезпечив людству перше детальне дослідження південного полюса Місяця. Цей регіон вважається головним кандидатом на створення першого базового табору людства за межами Землі, а відкриття, зроблені "Чандраян-3", можуть відіграти вирішальну роль у формуванні майбутніх досліджень Місяця.