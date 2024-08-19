Гарні небесні явища завжди привертають увагу, тож у мережі вже з'явилися перші фото повні. 24 Канал зібрав найкращі.

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Блакитний супермісяць 2024 над Україною у фотографіях

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає третій повний місяць у сезоні, який має чотири повні місяці.

Попри те, що в столиці багато вогнів, вони не заважають милуватися фантастичним місяцем / Фото з київських пабліків

Блакитний Місяць також називають Осетровим. Тут усе просто – ця назва на честь осетрових риб. У серпні найкраще ловити осетрів, які населяють Великі озера у США, тож індіанці так поетично назвали небесне явище. І це більше відповідає кольору світила.

Помітно, що місяць напрочуд яскравий / Фото Суспільне

Також над горизонтом він здається значно більшим, та це ілюзія.

Блакитний Супермісяць у Чернігові: дивіться відео

Повний супермісяць – це найбільший і найяскравіший повний місяць року, який виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.



Зблизька такий місяць узагалі нагадує Сонце / Фото Суспільне

Звісно, найгарніше милуватися місяцем над морем, зокрема в Одесі.

Ось іще декілька фото та відео з Одеси.

Блакитні місяці досить рідкісні. Тож наступного разу ми побачимо це явище аж у травні 2027 року.