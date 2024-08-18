Астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, які прибули на МКС 5 червня, мали провести тиждень, виконуючи рутинні обов'язки перед поверненням на Землю, інформує Техно 24.

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Однак ускладнення з їхнім космічним кораблем Boeing Starliner можуть залишити їх на орбіті до лютого, а це майже 8 місяців.

У NASA ще не прийняли рішення щодо їхнього наступного кроку, що залишає астронавтів з неочікуваною кількістю вільного часу. Хоча NASA, безсумнівно, займатиме Вілмора та Вільямса різноманітними завданнями, все ж у них залишиться дуже багато часу для себе.

Ось кілька креативних способів, як можуть астронавти розважити себе в очікуванні подальших інструкцій від NASA.

Марафонські тренування

МКС обладнана тренажерним залом, і астронавти зобов'язані тренуватися по дві години на день, щоб протидіяти впливу мікрогравітації на їхні тіла. Маючи багато вільного часу, Вілмор і Вільямс могли б тренуватися для марафону, який, можливо, буде легше витримати в космосі, а після повернення на Землю – покращити рельєфність м'язів.



Астронавтка Саманта Крістофоретті тренується на МКС / Фото ESA

Прибирання МКС

Прибирання може бути дуже терапевтичним заняттям і астронавтам є чим зайнятися на МКС в цьому плані. Відполірувати та почистити обладнання на станції ніколи не буде зайвим. Це завдання не тільки допоможе згаяти час, але й допоможе їм принести додаткову користь екіпажу МКС.

Ось як виглядає прибирання на космічній станції: дивіться відео

Кіномарафон

Астронавти також можуть влаштовувати кіномарафони. Наприклад, можна вивчити повне зібрання творів такого відомого режисера, як Акіра Куросава, або переглянути культові стрічки в жанрі наукової фантастики. "2001: Косміна одіссея" на борту МКС має бути унікальним досвідом. Це заняття може стати приємним відпочинком від обмежень на станції.



Перегляд кінофільмів на МКС / Фото NASA

Для довготривалих місій такі речі, як музика та фільми, вважаються основною психологічною підтримкою екіпажу. На борту МКС є сервер з цифровою бібліотекою фільмів і телесеріалів, які екіпаж може переглядати перед сном (період між робочим днем і сном), щоб розслабитися і налагодити зв'язок один з одним, – розповів фахівець NASA Роберт Фрост.

Медитація

"Плавання" у повітрі в умовах мікрогравітації може запропонувати унікальне і заспокійливе середовище для медитації. Вілмор і Вільямс могли б використати цей час, щоб попрактикуватися і вдосконалити свої техніки медитації, віднайти внутрішній спокій серед зірок.

Тим більше з таким виглядом на Землю, який відкривається з сегменту станції Купол.



Вид на Землю з МКС / Фото NASA

Соціальні мережі

Робота з громадськістю, особливо зі школами, є важливою частиною місії МКС. Астронавти могли б використати своє тривале перебування на МКС, щоб посилити свою присутність у соціальних мережах.

Вони могли б брати участь у різноманітних заходах, наприклад сесії запитань та відповідей, які періодично проводять астронавти на станції для аудиторії на Землі.

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Окрім всього вищезгаданого, астронавти могли б зайняти себе низкою інших справ: книги, подкасти, аудіо чи відео лекції та інше. Хоча ситуація може бути далекою від ідеальної, всі ці активності можуть допомогти екіпажу Starliner корисно провести час, аби залишатися розваженими і продуктивними під час їхнього тривалого перебування на МКС.