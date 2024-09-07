Випробувальний політ, відомий як Crew Flight Test (CFT), став вирішальним кроком у спробі Boeing продемонструвати, що космічний корабель Starliner – це надійний варіант для пілотованих космічних польотів NASA.

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Спочатку планувалося, що місія триватиме лише 10 днів, але через численні технічні проблеми вона розтягнулася на три місяці. Хоча Calypso стартувала з астронавтами NASA Суні Вільямс і Бутчем Вілмором на борту, було прийнято рішення повернути космічний корабель на Землю без екіпажу з міркувань безпеки.

Десятирічний шлях до космічних польотів

Місія CFT була частиною довгострокових зусиль NASA, спрямованих на відновлення здатності відправляти астронавтів у космос, не покладаючись на інші країни. У 2014 році NASA уклало контракти з компаніями Boeing і SpaceX на розробку транспортних кораблів для астронавтів з надією на запуск пілотованих місій до 2017 року.

У той час як корабель Crew Dragon компанії SpaceX здійснив свою першу пілотовану місію у травні 2020 року, корабель Starliner компанії Boeing зіткнувся з низкою затримок, кульмінацією яких став цей довгоочікуваний випробувальний політ.

Запущений 5 червня, Calypso успішно відправив Вільямс та Вілмора на Міжнародну космічну станцію (МКС) для запланованого восьмиденного перебування. Однак місія зіткнулася з кількома ускладненнями, включаючи проблеми з парашутом, видалення легкозаймистої ізоляційної стрічки й численні витоки гелію.

Ще більш критичним було те, що п'ять з 28 двигунів системи контролю реакції (RCS) вийшли з ладу, що призвело до затримки її стикування з МКС.



Boeing Starliner здійснює посадку на Землю / Фото NASA

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Незаплановане повернення без екіпажу

Після ретельного аналізу NASA вирішило, що повернення Вільямс та Вілмора на борт Starliner було надто ризикованим, і продовжило місію кілька разів, щоб вирішити проблеми з двигунами.

Тепер астронавти повернуться на Землю на борту корабля SpaceX Crew Dragon у лютому 2025 року, тоді як Starliner доставив їхні скафандри Boeing Blue, які несумісні з кораблем Crew Dragon.

Starliner відстикувався від МКС 6 вересня і виконав серію маневрів, перш ніж приземлитися в космічній гавані Вайт Сендс в Нью-Мексико відразу після півночі.

Майбутнє програми Starliner

Попри успішну посадку, майбутнє програми Starliner залишається невизначеним. Boeing і NASA мали на меті сертифікувати капсулу після CFT, що дозволило б їй здійснювати регулярні шестимісячні місії на МКС. Однак проблеми з двигуном і затримки відсунули заплановану дату першого експлуатаційного польоту Starliner-1. Тепер це відбудеться не раніше серпня 2025 року.

Зараз NASA і Boeing переоцінюють наступні кроки програми.

Нам потрібно розробити загальний план,

– сказав Стів Стіч, керівник програми комерційних екіпажів NASA.

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На противагу цьому, корабель Crew Dragon компанії SpaceX був сертифікований у 2020 році й готується до дев'ятої робочої місії астронавтів, Crew-9, яка відбудеться наприкінці вересня. Конкуренція між двома космічними кораблями залишається в центрі уваги NASA, яке прагне зберегти можливості незалежних польотів людини в космос.