Вперше космічне тіло було помічено всього за вісім годин до його входження в атмосферу, що зробило його дев'ятим об'єктом, який вдалося точно спостерігати перед зіткненням із Землею. Спочатку він отримав тимчасову назву CAQTDL2, але Європейське космічне агентство (ESA) перейменувало його на 2024 RW1. Об'єкт, розміром близько метра у діаметрі, світився яскравіше за Місяць, коли мчав до Землі.

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Варто одразу зазначити, що рух астероїда прослідковувався і попередньо ESA попередило громадськість, що хоч траєкторія астероїда спрямована на Землю, нічого окрім вражаючого видовища падіння метеора очікувати не слід. Відтак багато хто на Філіппінах з нетерпінням очікував на світлове шоу.



Астероїд 2024 RW1 / Фото Catalina Sky Survey

У той час як деякі спостерігачі повідомляли, що не бачили нічого, окрім спалахів блискавок, інші робили приголомшливі знімки і відео вогняного падіння метеора.

Науковці наголосили на важливості раннього виявлення, відзначивши його як ознаку покращення планетарних оборонних можливостей. Зараз оглядові телескопи краще обладнані для виявлення таких космічних об'єктів до того, як вони потраплять в атмосферу, що відкриває потенціал для систем попередження в разі майбутніх, більших загроз.

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З розвитком технологій виявлення подібні інциденти, ймовірно, ставатимуть все більш поширеними, що підвищить готовність людства до потенційних зіткнень з астероїдами. У ESA відсвяткували цю подію, зазначивши, що вона є доказом "покращення можливостей планетарної оборони".