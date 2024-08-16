Звідки він узявся

Космічний камінь, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, прилетів до нашої планети з-за межі орбіти Юпітера. Відкриття підтверджує його походження в кордонах нашої Сонячної системи, як і підозрювали завжди вчені.

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Раніше науковці не могли дізнатися якихось точних деталей про його походження через брак чітких хімічних доказів, які не були б забруднені власним матеріалом Землі. У новому дослідженні були зібрані залишки з європейських регіонів кори нашої планети. У них вчені виявили сліди рідкісного елемента під назвою рутеній, який міститься в астероїдах, які обертаються за орбітою Юпітера.

Цей елемент є "генетичним відбитком" гірських порід у головному поясі астероїдів, де доленосний камінь розміром з місто був "припаркований" перед тим, як змінити свою траєкторію в бік землі й зіткнутися з нею.

Маріо Фішер-Гьодде, вчений з Інституту геології та мінералогії Кельнського університету в Німеччині, який очолював нове дослідження, каже, що астероїд, імовірно, був підштовхнутий до Землі або зіткненням з іншими космічними породами, або впливом зовнішнього регіону Сонячної системи, де газові гіганти, такі як Юпітер, приховують величезні приливні сили, здатні порушити стабільні орбіти астероїдів.



Астероїд Чиксулуб завершив вимирання непташиних динозаврів / Фото DALL E

Нова методика аналізу

Отримані результати ґрунтуються на новій методиці, яка розриває всі хімічні зв'язки, що укріплюють зразок породи, поки він зберігається в герметичній пробірці, що дозволило вченим виміряти конкретні рівні рутенію в астероїді. За словами Фішер-Гьодде, який розробляв нову методику протягом останнього десятиліття і є одним з небагатьох експертів у світі, які можуть точно аналізувати цей рідкісний елемент, рутеній лишається напрочуд стабільним протягом мільярдів років, попри часту геологічну активність Землі, що змінює ландшафт.

Дослідники порівняли результати зі зразками з інших місць падіння астероїдів у Південній Африці, Канаді та інших регіонах планети, а також з парою вуглецевих метеоритів, які домінують у зовнішньому регіоні головного астероїдного поясу. Хімічні сигнатури рутенію в Чиксулубі узгоджувалися лише з сигнатурами вуглецевих метеоритів, що вказує на його вуглецеве походження із зони зовнішньої Сонячної системи.

З моделей ядерного синтезу вчені знають, що рутеній був "викуваний" усередині попередніх поколінь зірок і викинутий у всесвіт після їхньої вибухової смерті. Згодом рідкісний елемент потрапив до планет та астероїдів, які об'єдналися в нашу Сонячну систему.

На Землі він занурився вглиб планети задовго до того, як на мілководді біля узбережжя сучасної Мексики стався удар Чиксулуба. Тож це свідчить про те, що проаналізовані камені мають позаземне походження.