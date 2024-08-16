Откуда он взялся

Космический камень, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, прилетел к нашей планете из-за пределов орбиты Юпитера. Открытие подтверждает его происхождение в границах нашей Солнечной системы, как и подозревали всегда ученые.

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Ранее ученые не могли узнать каких-то точных деталей о его происхождении из-за нехватки четких химических доказательств, которые не были бы загрязнены собственным материалом Земли. В новом исследовании были собраны остатки из европейских регионов коры нашей планеты. В них ученые обнаружили следы редкого элемента под названием рутений, который содержится в астероидах, которые вращаются по орбите Юпитера.

Этот элемент является "генетическим отпечатком" горных пород в главном поясе астероидов, где судьбоносный камень размером с город был "припаркован" перед тем, как изменить свою траекторию в сторону земли и столкнуться с ней.

Марио Фишер-Гьодде, ученый из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии, который возглавлял новое исследование, говорит, что астероид, вероятно, был подтолкнут к Земле либо столкновением с другими космическими породами, или влиянием внешнего региона Солнечной системы, где газовые гиганты, такие как Юпитер, скрывают огромные приливные силы, способные нарушить стабильные орбиты астероидов.



Астероид Чиксулуб завершил вымирание нептичьих динозавров / Фото DALL E

Новая методика анализа

Полученные результаты основываются на новой методике, которая разрывает все химические связи, укрепляющие образец породы, пока он хранится в герметичной пробирке, что позволило ученым измерить конкретные уровни рутения в астероиде. По словам Фишер-Гёдде, который разрабатывал новую методику в течение последнего десятилетия и является одним из немногих экспертов в мире, которые могут точно анализировать этот редкий элемент, рутений остается удивительно стабильным в течение миллиардов лет, несмотря на частую геологическую активность Земли, меняющую ландшафт.

Исследователи сравнили результаты с образцами из других мест падения астероидов в Южной Африке, Канаде и других регионах планеты, а также с парой углеродных метеоритов, которые доминируют во внешнем регионе главного астероидного пояса. Химические сигнатуры рутения в Чиксулубе согласовывались только с сигнатурами углеродных метеоритов, что указывает на его углеродное происхождение из зоны внешней Солнечной системы.

Из моделей ядерного синтеза ученые знают, что рутений был "выкован" внутри предыдущих поколений звезд и выброшен во вселенную после их взрывной смерти. Впоследствии редкий элемент попал к планетам и астероидам, которые объединились в нашу Солнечную систему.

На Земле он погрузился вглубь планеты задолго до того, как на мелководье у побережья современной Мексики произошел удар Чиксулуба. Поэтому это свидетельствует о том, что проанализированные камни имеют внеземное происхождение.